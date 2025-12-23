Putin ordena la detención de Kasparov por apología del terrorismo

Un tribunal de Moscú ha emitido este martes una orden de detención en ausencia contra Garri Kasparov, excampeón mundial de ajedrez y reconocido opositor al Kremlin, acusado de apología e incitación al terrorismo. La medida contempla prisión preventiva de dos meses en caso de que sea arrestado en territorio ruso o extraditado desde el extranjero.

Según la resolución judicial, Kasparov habría realizado declaraciones públicas consideradas por la Fiscalía como una “justificación del terrorismo”, delito tipificado en el artículo 205.2 del Código Penal ruso y castigado con penas de entre cinco y siete años de cárcel.

El maestro ajedrecista, que reside en Nueva York desde hace más de una década, ya había sido incluido en 2022 en la lista de “agentes extranjeros” y posteriormente en la de “extremistas”. En octubre de este año, las autoridades rusas abrieron una causa penal contra él y otros opositores en el exilio, como el empresario Mijaíl Jodorkovski y el político Mijaíl Kasiánov.

La orden de detención contra Kasparov se enmarca en la creciente presión del Kremlin contra figuras críticas con la guerra en Ucrania y con el gobierno de Vladímir Putin. Analistas consideran que la medida tiene un carácter principalmente simbólico, dado que la extradición resulta improbable, pero refuerza el mensaje oficial de que los opositores en el extranjero son considerados “enemigos del Estado”.

Organizaciones internacionales de derechos humanos han advertido que este tipo de procesos constituyen un abuso de la legislación antiterrorista y buscan silenciar la disidencia política.