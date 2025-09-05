VOLEIBOL
Todo a punto para el IV Congreso Internacional de Voleibol organizado por la FCVb
Manuela Carmena clausurará el congreso con una ponencia sobre liderazgo
El 6 y 7 de septiembre, Barcelona se convertirá de nuevo en el epicentro mundial del voleibol con la celebración del IV Congreso Internacional de Voleibol, organizado por la Federación Catalana de Voleibol, en una edición con récord de inscripciones. Durante dos intensos días, profesionales de reconocimiento mundial compartirán experiencias y conocimiento en ámbitos clave como la táctica de alto rendimiento, la psicología deportiva, la nueva normativa arbitral, la gestión de clubes y el liderazgo.
El programa cuenta con nombres de prestigio como Marcello Abbondanza, Giampaolo Medei, Andrea Tomatis o Guillermo Falasca, entrenadores de referencia en Europa; figuras arbitrales de primer nivel como José María Padrón, Susana Rodríguez, Stefano Cesare o Gastón Yorio; y voces expertas como la consultora Txell Costa, la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, el campeón olímpico Joel González, el psicólogo deportivo Octavio Álvarez, el especialista en desarrollo deportivo Aurelio Ureña y el animador deportivo Chema Sánchez. Un cartel excepcional que consolida el congreso como una de las citas más importantes del calendario internacional del voleibol.
