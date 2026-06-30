Más 'puñaladas' de Coe al atletismo: ¡Cortaron dos saltos de Duplantis!

¿Imaginan a un vendedor que haga mala publicidad de su propia tienda? ¿O a un fontanero que se muestre públicamente como un inútil? Sebastian Coe lleva laminando el atletismo desde que abandonó la política para presidir World Athletics en agosto de 2015 y, desde entonces, actúa como si el atletismo fuese su coto privado.

El dirigente británico sigue acumulando errores que están hiriendo de muerte el deporte rey de los Juegos Olímpicos, el de los ídolos históricos como Jesse Owens, Emil Zatopek, Allyson Felix, Usain Bolt, Yelena Isinbayeva o Haile Gebrselassie. O el propio Coe, quien está enterrando sus sensacionales logros en la pista a imagen y semejanza de Juan Carlos Navarro en el Barça de baloncesto.

Hay dos defectos fatales en un dirigente deportivo: el sectarismo y la inutilidad. El primero se ve claramente en su actitud contraria a los deportistas rusos y bielorrusos, pese a la clara recomendación de un Comité Olímpico Internacional que quiso presidir... pero hizo el ridículo con ocho votos en las elecciones de marzo de 2025 que coronaron a Kristy Coventry. Y muchos parecen esos ocho.

Coe fracasó en su intento de presidir el Comité Olímpico Internacional / EFE

Su condescendencia en el tema del dopaje keniano (no lo olviden, un país de la Commonwealth) o su objetivo ladino de acabar con la marcha (no lo olviden, sin presencia en los países de la Commonwealth) a escepción de Australia) o cómo se concedió el Mundial de 2022 a Eugene cuando él era vicepresidente (sin concurso, con premeditación y con alevosía), algunas de sus actuaciones más sectarias.

En cuanto al segundo, la Diamond League sigue perdiendo 'pegada' desde su llegada al cargo. El italiano Primo Nebiolo tuvo una idea extraordinaria al crear la 'Golden League', con reuniones en Oslo, Roma, Mónaco, Zúrich, Bruselas y Berlín, a las que se unió París en 1999. Los mejores atletas del mundo solían enfrentarse en ellas y el espectáculo siempre estaba asegurado.

Ahora se ha perdido la cuenta del número de reuniones, un total de 15 con un calendario que empieza en abril y acaba en septiembre. Por si fuera poco, su incapacidad para hacer rentable el atletismo lo ha llevado a crear el Ultimate, que vivirá su primera edición en septiembre en Budapest, con el objetivo de que las monarquías del Golfo 'piquen' y paguen las decenas de millones de dólares que se están pidiendo.

Audrey Werro sigue acercándose a Jarmila Kratochvilova / DIAMOND LEAGUE

El pasado domingo en París se vivieron dos lamentables situaciones. A diferencia del resto de reuniones europeas, World Athletics decidió que el Meeting de París empezase a las cinco para no coincidir con el Mundial de Fútbol (un interesantísimo Canadá-Sudáfrica). La cita estuvo en riesgo de ser suspendida por una ola de calor y Coe no hizo nada. Se compitió desde las cinco y la suiza Angelica Moser casi se mata al escapársele la pértiga por el calor y la humedad.

La mejor carrera fueron los 800 metros a las 18.13 horas, en la que Audrey Werro acreditó 1:53.80 para acercarse aún más al récord mundial de Jarmila Kratochvilova y la neerlandesa Femke Broeders-Bol rebajó dos segundos su marca hasta 1:55.60. ¿Por qué no se disputó más tarde? ¿Por qué el 'milqui' masculino fue a las 18.53 cuando no puntúa para la Diamond?

Sin embargo, lo más penoso sucedió en la pértiga masculina, con el astro Armand Duplantis como protagonista involuntario. Él es la gran estrella del atletismo, el que puede monetizar mejor que nadie un deporte maravilloso. Y no el caduco dirigente británico. 'Mondo' se quedó solo al saltar 6,13 y atacó el récord mundial.

Si la tele no muestra a Duplantis... ¿'quo vadis', World Athletics? / DIAMOND LEAGUE

El sueco situó el listón en 6,32 y falló su primer intento (golpeó el listón con los pies en la elevación). ¿Y los otros dos intentos? Las televisiones cortaron la emisión al tener contratadas tan solo dos horas (de seis a ocho) por orden de Sebastian Coe. No franqueó el listón en los otros dos intentos, pero... ¿se imaginan que hubiese batido el récord mundial sin que nadie lo hubiese visto?

No sería la primera vez. La campeona olímpica Thea Lafond (Dominica) logró el pasado jueves el octavo mejor salto de la historia en triple con 15,25 en Zagreb en el Gold Continental Tour y tampoco hubo señal. Semanas atrás, Duplantis ya montó en cólera cuando la tele cortó sus últimos intentos.

¿Qué más hará Coe contra el atletismo? ¿Quitar la tabla en los saltos horizontales? Pues ya lo ha intentado en connivencia con su ayudante Jonathan Ridgeon, un gran vallista metido ahora a CEO de World Athletics. Lo salva siempre a este deporte es que los atletas son geniales y dan espectáculo hasta en el infierno.