Puig salva el orgullo español en el LIV Golf Reino Unido

El LIV Golf Reino Unido se encamina hacia su desenlace este domingo con los españoles lejos de la pelea por el triunfo. El JCB Golf & Country Club de Rocester no está siendo territorio propicio para la 'armada española' y, después de tres jornadas, ninguno de los cuatro representantes nacionales tiene opciones reales de luchar por el título. David Puig es el que mejor resiste, aunque su posición tampoco le permite mirar de cerca a una cabeza de torneo que se ha escapado definitivamente.

Puig, integrado en los Fireballs, llega a la jornada final como el mejor español, con un acumulado de -4. El catalán ha vuelto a mostrar esa capacidad para mantenerse competitivo incluso cuando el resultado no termina de acompañar y, aunque no ha conseguido engancharse a la zona noble, sí mantiene una posición más acorde con el nivel que viene exhibiendo durante la temporada. Su objetivo para el domingo será cerrar el torneo con una buena vuelta que le permita escalar posiciones y, sobre todo, recuperar sensaciones después de un fin de semana en el que la regularidad ha sido su principal asignatura pendiente.

Por detrás aparece Josele Ballester, con -3, otro de los jóvenes españoles que continúa buscando su sitio entre las grandes figuras del circuito saudí. El jugador español no ha encontrado la continuidad necesaria para acercarse a los puestos de privilegio y afrontará la última jornada con el reto de firmar una actuación convincente que le permita acabar el torneo con un sabor diferente.

Josele trata de cerrar un buen torneo en el Reino Unido / LIV

Rahm, 'desaparecido'

La situación es todavía más complicada para Jon Rahm. El líder de la clasificación individual del LIV Golf ha protagonizado un torneo muy por debajo de las expectativas y, tras tres rondas, marcha en -2, en una posición alejada de la lucha por la victoria. El de Barrika no ha conseguido mantener la dinámica ganadora que le había convertido en uno de los grandes protagonistas del circuito y llega al domingo sin opciones de pelear por otro triunfo individual, algo muy poco habitual.

Después de un Open Championship complicado, el vasco tampoco ha encontrado en Inglaterra la reacción que buscaba. Su tarjeta acumulada refleja un torneo irregular, con demasiados altibajos y sin la contundencia que suele acompañar a su mejor versión. El domingo tendrá una última oportunidad para maquillar su clasificación y recuperar parte de la confianza perdida.

Sergio García está sufriendo todavía más en este LIV Golf Reino Unido. El capitán de los Fireballs se encuentra en +4, completamente fuera de la batalla por los primeros puestos. El castellonense, que ha demostrado en numerosas ocasiones su capacidad para competir al máximo nivel en campos exigentes, no ha conseguido encontrar el ritmo necesario en un recorrido que está poniendo a prueba a buena parte del pelotón.

Herbert, sólido líder

En cabeza, el torneo parece tener un claro favorito. Lucas Herbert ha impuesto su ley y llega a la jornada definitiva con una ventaja que le permite afrontar el domingo con margen de maniobra (-20). El australiano está firmando un torneo extraordinario y se ha convertido en el hombre a batir después de una actuación que le ha permitido despegarse de sus principales perseguidores. Bryson DeChambeau aparece como una de las principales amenazas, dispuesto a aprovechar cualquier tropiezo del líder (-17).

La última jornada decidirá el campeón de un LIV Golf Reino Unido en el que, esta vez, los españoles tendrán que conformarse con luchar por mejorar posiciones. Puig es el que conserva más argumentos para terminar arriba; Josele busca un buen cierre; Rahm necesita reencontrarse con su mejor versión y Sergio García intentará salvar un torneo que se le ha complicado desde el principio.