El pueblo de Irán pide en masa la expulsión del culturista del Mr. Olympia Hadi Choopan por ser "partidario y defensor del régimen"

Hadi Choopan, campeón del Mr. Olympia en categoría 'Open' en 2022 y uno de los competidores más influyentes de los últimos años en el culturismo, está en el centro de la polémica. Y no por su reciente subcampeonato en la edición de 2025, en la que muchos consideraron que debió ganar por delante de Derek Lunsford, sino por su posicionamiento en el conflicto político de Irán.

En las últimas horas se ha viralizado una carta difundida en redes sociales dirigida a Arnold Schwarzenegger, leyenda del deporte y actual promotor del Arnold Classic, la segunda competición más importante tras el Mr. Olympia, en la que se solicita que el atleta iraní sea apartado del certamen. La petición llega en un momento especialmente sensible para Irán, marcado por la crisis que azota al país entre la represión y las denuncias de violaciones de derechos humanos.

La carta dice lo siguiente: "Sr. Arnold: El pueblo iraní, que actualmente está siendo testigo de cómo civiles inocentes están siendo asesinados en las calles de Irán por el régimen de la República Islámica, le pide que elimine a esta persona (Hadi Choopan) de la lista de invitados del Arnold Classic lo antes posible. Se sabe que es partidario y defensor del régimen de la República Islámica. Con respeto, El pueblo de Irán".

Hadi Choopan siempre había sido una figura idolatrada en Irán, país que le recibió como a un héroe en 2022 tras su victoria en el Mr. Olympia, aunque las cosas parecen haber cambiado recientemente. Residente actualmente en Dubái, el culturista sigue sin reaccionar a este escrito en el que se presiona a Arnold. Si esta presión escala, quizá podrían empujar a Choopan a apartarse definitivamente y retirarse del deporte a sus 38 años.

La situación interna en Irán lleva años marcada por episodios de protestas y una respuesta represiva denunciada por organizaciones de derechos humanos. En su informe anual, Human Rights Watch ha descrito graves abusos cometidos durante las protestas, incluyendo denuncias de tortura y violencia sexual contra detenidos en la represión y contra civiles inocentes. En paralelo, Estados Unidos ha anunciado nuevas sanciones contra altos cargos iraníes por su papel en la represión de protestas, en un movimiento que también refleja el grado de deterioro del contexto político, además de la amenaza de Trump de un ataque militar similar al que lanzó en Venezuela.

En ese clima, la carta intenta convertir a Choopan en un símbolo de la protesta del país, apartando a uno de los deportistas más conocidos del país. La misiva le acusa de apoyar y ser defensor del régimen, pero lo cierto es que el documento difundido no aporta evidencias ni cita declaraciones verificadas del propio atleta, que no se ha pronunciado todavía al respecto de forma oficial desde hace cuatro semanas. Por el momento, Hadi seguiría esperando la aprobación de su visado para poder viajar a Estados Unidos rumbo al Arnold.