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El propietario del Shakhtar Donetsk firma en Mónaco una de las compras inmobiliarias más caras de la historia
El magnate adquiere una vivienda de cinco plantas en el complejo "Le Renzo", en una de las operaciones inmobiliarias más caras registradas en Europa
El multimillonario ucraniano Rinat Akhmetov, propietario del Shakhtar Donetsk y figura dominante en los sectores de la metalurgia, la minería y la energía, ha cerrado la compra de un apartamento de 21 habitaciones y 2.500 metros cuadrados en Mónaco por 471 millones de euros, según Bloomberg.
La operación, finalizada en 2024, se sitúa entre las más elevadas de la historia del mercado residencial europeo.
Un apartamento convertido en símbolo de poder
La propiedad ocupa cinco plantas completas del complejo "Le Renzo", el edificio más exclusivo del distrito de Maraterra, construido sobre terrenos ganados al mar e inaugurado por el príncipe Alberto en 2024.
El inmueble incluye terrazas con vistas al Mediterráneo, piscina privada, jacuzzi y al menos ocho plazas de aparcamiento, un despliegue que refuerza su carácter excepcional incluso para los estándares del principado.
Una cifra que supera marcas previas
El precio pagado por Akhmetov rebasa los 310 millones de euros que el promotor Nick Candy obtuvo por su apartamento en Chelsea, hasta ahora la venta residencial más cara conocida en Europa.
La operación confirma la escalada del mercado de ultralujo y la capacidad del magnate para protagonizar movimientos de enorme impacto financiero.
Un historial de adquisiciones que genera debate
Con una fortuna estimada en 6.000 millones de euros, Akhmetov ya había sido noticia por otras compras de alto perfil. En 2019 adquirió Villa Les Cèdres, en la Riviera francesa, antigua residencia del rey Leopoldo II de Bélgica, por 200 millones de euros.
Su nueva adquisición en Mónaco consolida su posición como uno de los inversores inmobiliarios más influyentes, y controvertidos, del continente.
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