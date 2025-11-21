COMUNICACIÓN
Programación DAZN España: Guía de TV y qué ver los días 22 y 23 de noviembre
Fútbol de LALIGA, Premier y Serie A, GP de Las Vegas de F1, Liga Endesa, NHL y un maratón de NFL, en un fin de semana a todo deporte
Disfruta de todos los eventos en DAZN. ¡Activa ya tu cuenta con un clic!
DAZN se prepara para un fin de semana cargado de deporte en directo con fútbol, motor, basket, deportes de invierno, boxeo y hasta NFL para los más trasnochadores. El sábado 22 de noviembre arranca de madrugada con la acción del GP de Las Vegas de F1 y la F1 Academy, acompañadas por la NHL y una nueva Warriors Cup de boxeo.
A partir del mediodía, el protagonismo pasa al fútbol femenino con la Liga F Moeve y a las grandes ligas europeas: Bundesliga, Serie A, Premier League y Jupiler Pro League, además de LALIGA EA SPORTS e HYPERMOTION. La tarde y la noche se reservan para los clásicos del fin de semana: Liga Endesa, más boxeo y el duelo Newcastle-City como gran cita Premier.
¿TIENES YA CUENTA EN DAZN? HAZ CLIC AQUÍ
El domingo 23 la emoción continúa con más motor en Las Vegas, el mejor basket nacional, un menú de partidos clave en LaLiga y Serie A, y un maratón de NFL Game Pass y NHL perfecto para cerrar el domingo frente a la pantalla.
Programación DAZN – Sábado 22 de noviembre
- 00:00 – Boxeo, Warriors Cup LXXIV: Malcolm Hill vs Owen Gillis
- 01:00 – Motorsport, F1: Libres 3 | Heineken Silver GP de Las Vegas
- 02:00 – Baloncesto, NCAA Women's Basketball: Michigan vs UConn
- 02:00 – Hockey hielo, NHL: Hurricanes vs Jets
- 02:00 – Boxeo, Boxcompareta: Davila vs Ramirez
- 03:10 – Motorsport, F1 Academy: Carrera 1 | Las Vegas
- 04:30 – Motorsport, F1: Clasificación | Heineken Silver GP de Las Vegas
- 04:30 – Hockey hielo, NHL: Bruins vs Kings
- 08:00 – Motorsport, AUSX Supercross Championship: AUSX Open
- 10:00 – Ciclismo, Andorra Cycling Masters 2025: Andorra Cycling Masters 2025
- 10:15 – Esquí, Deportes de invierno: Campeonato mundial de esquí
- 10:30 – Motorsport, S-CER: Etapa 2 - El Ardal | Carrera de Campeones
- 11:00 – Motorsport, MotoGP: Celebración de los hermanos Márquez en Cervera
- 11:30 – Patinaje artístico, Deportes de invierno: Grand Prix de Patinaje Artístico
- 12:00 – Fútbol, Liga F Moeve: Sevilla FC vs Deportivo Abanca
- 12:00 – Fútbol, Liga F Moeve: Granada CF vs Athletic Club
- 13:00 – Fútbol, 2. Bundesliga: Paderborn vs Hannover 96
- 13:00 – Muay Thai, RWS Muay Thai: Rajadamnern World Series Muay Thai
- 13:30 – Fútbol, Premier League: Burnley vs Chelsea
- 13:30 – Fútbol, Enterprise National League: Tamworth vs Rochdale
- 13:30 – Fútbol, Enterprise National League: Aldershot vs Woking
- 13:35 – Motorsport, S-CER: Etapa 3 - Utiel | Carrera de Campeones
- 14:00 – Hípica, Copa Sultan Raei Algudah: Carrera nocturna 1 Copa Sultan Raei Algudah
- 14:00 – Fútbol, Frauen Bundesliga: Bayer Leverkusen vs SGS Essen
- 15:00 – Fútbol, Serie A: Udinese vs Bologna
- 15:00 – Fútbol, Serie A: Cagliari vs Genoa
- 15:30 – Fútbol, Bundesliga: Bayern München vs Freiburg
- 15:30 – Fútbol, Bundesliga: Borussia Dortmund vs Stuttgart
- 15:30 – Fútbol, Bundesliga: Multigol | Jornada 11
- 15:30 – Fútbol, Bundesliga: Wolfsburg vs Bayer Leverkusen
- 15:30 – Fútbol, Bundesliga: Augsburg vs Hamburger SV
- 15:30 – Fútbol, Bundesliga: Heidenheim vs Borussia Mönchengladbach
- 15:35 – Motorsport, S-CER: Etapa 4 - Utiel | Carrera de Campeones
- 15:45 – Fútbol, LALIGA EA SPORTS: FC Barcelona vs Athletic Club
- 16:00 – Fútbol, Premier League: Liverpool vs Nottingham Forest
- 16:00 – Fútbol, Premier League: Bournemouth vs West Ham United
- 16:00 – Fútbol, Premier League: Wolverhampton vs Crystal Palace
- 16:00 – Fútbol, Premier League: Brighton & Hove Albion vs Brentford
- 16:00 – Fútbol, Premier League: Fulham vs Sunderland
- 16:00 – Fútbol, Liga F Moeve: FC Badalona vs RCD Espanyol
- 16:00 – Fútbol, Enterprise National League: Gateshead vs Boreham Wood
- 16:00 – Fútbol, Enterprise National League: Morecambe vs Yeovil
- 16:00 – Fútbol, Enterprise National League: FC Halifax Town vs Solihull Moors
- 16:00 – Fútbol, Enterprise National League: Southend vs Altrincham
- 16:00 – Fútbol, Enterprise National League: Wealdstone vs Forest Green
- 16:00 – Fútbol, Jupiler Pro League: Union Saint-Gilloise vs Cercle Brugge
- 16:00 – Fútbol, Enterprise National League: Scunthorpe vs Braintree
- 16:00 – Fútbol, Enterprise National League: Truro vs Sutton
- 16:00 – Fútbol, Enterprise National League: Brackley vs York
- 16:00 – Fútbol, Enterprise National League: Eastleigh vs Hartlepool
- 16:15 – Fútbol, LALIGA HYPERMOTION: FC Andorra vs CD Castellón
- 18:00 – Baloncesto, Liga Endesa: Coviran Granada vs Real Madrid
- 18:00 – Baloncesto, Liga Endesa: Hipoqs Lleida vs UCAM Murcia
- 18:00 – Fútbol, Serie A: Fiorentina vs Juventus
- 18:00 – Fútbol, Liga F Moeve: Madrid CFF vs DUX Logroño
- 18:15 – Artes Marciales, UFC Fight Night (Eurosport): Alek Topuria - Almakhan + Tsarukyan - Hooker
- 18:30 – Fútbol, Premier League: Newcastle United vs Manchester City
- 18:30 – Fútbol, LALIGA HYPERMOTION: SD Eibar vs Real Zaragoza
- 18:30 – Fútbol, LALIGA HYPERMOTION: CD Leganés vs UD Almería
- 18:30 – Fútbol, Bundesliga: Köln vs Eintracht Frankfurt
- 18:30 – Fútbol, Enterprise National League: Boston vs Carlisle
- 19:00 – Boxeo, PWR Box Promotions & Claussen Events: Kiwitt vs Jafaru
- 19:00 – Hockey hielo, NHL: Blue Jackets vs Red Wings
- 20:00 – Baloncesto, Liga Endesa: Unicaja Málaga vs BAXI Manresa
- 20:00 – Boxeo, The Ring IV: Night Of Champions: Ring IV: Noche de Campeones
- 20:30 – Fútbol, LALIGA EA SPORTS: Villarreal CF vs RCD Mallorca
- 20:45 – Fútbol, Serie A: Napoli vs Atalanta
- 20:45 – Fútbol, Jupiler Pro League: Club Brugge vs Sporting Charleroi
- 21:00 – Baloncesto, Liga Endesa: Rio Breogán vs San Pablo Burgos
- 21:00 – Fútbol, LALIGA HYPERMOTION: Granada FC vs Córdoba FC
- 21:00 – Fútbol, Première Ligue: OL Lyonnes vs Strasbourg
- 21:30 – Hockey hielo, NHL: Blues vs Islanders
- 23:00 – Baloncesto, NBA: New York Knicks vs Orlando Magic
Programación DAZN – Domingo 23 de noviembre
- 01:00 – Hockey hielo, NHL: Maple Leafs vs Canadiens
- 01:00 – Hockey hielo, NHL: Oilers vs Panthers
- 01:00 – Hockey hielo, NHL: Devils vs Flyers
- 01:00 – Hockey hielo, NHL: Lightning vs Capitals
- 01:00 – Hockey hielo, NHL: Senators vs Sharks
- 01:15 – Motorsport, F1 Academy: Carrera 2 | Las Vegas
- 02:00 – Hockey hielo, NHL: Avalanche vs Predators
- 03:00 – Motorsport, F1: Carrera | Heineken Silver GP de Las Vegas
- 03:00 – Hockey hielo, NHL: Rangers vs Mammoth
- 04:00 – Hockey hielo, NHL: Stars vs Flames
- 04:00 – Hockey hielo, NHL: Knights vs Ducks
- 10:15 – Esquí, Deportes de invierno en Eurosport: Campeonato Mundial de esquí
- 12:00 – Baloncesto, Liga Endesa: MoraBanc Andorra vs Joventut Badalona
- 12:00 – Fútbol, Liga F Moeve: Real Sociedad vs Alhama CF El Pozo
- 12:00 – Fútbol, Frauen Bundesliga: RB Leipzig vs Wolfsburg
- 12:30 – Baloncesto, Liga Endesa: Baskonia vs Surne Bilbao Basket
- 12:30 – Fútbol, Serie A: Hellas Verona vs Parma
- 12:50 – Esquí, Deportes de invierno en Eurosport: Campeonato Mundial de esquí
- 13:00 – Fútbol, Liga F Moeve: Costa Adeje Tenerife vs Atlético de Madrid
- 13:30 – Fútbol, LALIGA EA SPORTS: Real Oviedo vs Rayo Vallecano
- 14:00 – Fútbol, LALIGA HYPERMOTION: RC Deportivo vs AD Ceuta FC
- 15:00 – Fútbol, Serie A: Cremonese vs AS Roma
- 15:00 – Fútbol, Premier League: Leeds United vs Aston Villa
- 15:00 – Fútbol, Première Ligue: Saint-Étienne vs PSG
- 15:30 – Fútbol, Bundesliga: RB Leipzig vs Werder Bremen
- 15:30 – Fútbol, Frauen Bundesliga: Hoffenheim vs Bayern München
- 16:00 – Fútbol, Liga F Moeve: Real Madrid vs SD Eibar
- 16:15 – Fútbol, LALIGA HYPERMOTION: Cádiz CF vs Cultural y Deportiva Leonesa
- 16:15 – Fútbol, LALIGA HYPERMOTION: SD Huesca vs Real Sporting
- 17:00 – Baloncesto, Liga Endesa: Valencia Basket vs Bàsquet Girona
- 17:00 – Baloncesto, Super League Basketball: London Lions vs Newcastle Eagles
- 17:30 – Fútbol, Premier League: Arsenal vs Tottenham
- 17:30 – Fútbol, Bundesliga: St. Pauli vs Union Berlin
- 18:00 – Fútbol, LALIGA EA SPORTS: Getafe CF vs Atlético de Madrid
- 18:00 – Baloncesto, Liga Endesa: Casademont Zaragoza vs La Laguna Tenerife
- 18:00 – Fútbol, Liga F Moeve: Levante UD vs FC Barcelona
- 18:00 – Fútbol, Serie A: Lazio vs Lecce
- 18:00 – Baloncesto, NCAA Women's Basketball: Michigan vs Syracuse
- 18:30 – Baloncesto, Liga Endesa: Dreamland Gran Canaria vs Barça
- 18:30 – Fútbol, LALIGA HYPERMOTION: Burgos CF vs R. Racing Club
- 18:30 – Baloncesto, Super League Basketball: Cheshire Phoenix vs Bristol Flyers
- 18:30 – Fútbol, Jupiler Pro League: RAAL La Louvière vs Anderlecht
- 19:00 – Fútbol americano, NFL Game Pass: Jets vs Ravens
- 19:00 – Fútbol americano, NFL Game Pass: Steelers vs Bears
- 19:00 – Fútbol americano, NFL Game Pass: Patriots vs Bengals
- 19:00 – Fútbol americano, NFL Game Pass: Giants vs Lions
- 19:00 – Fútbol americano, NFL Game Pass: Vikings vs Packers
- 19:00 – Fútbol americano, NFL Game Pass: Colts vs Chiefs
- 19:00 – Fútbol americano, NFL Game Pass: Seahawks vs Titans
- 19:00 – Fútbol americano, NFL Game Pass: Game Time | Semana 12
- 19:00 – Fútbol americano, NFL Game Pass: RedZone | Semana 12
- 19:00 – Fútbol americano, NFL Game Pass: Colts vs Chiefs (en castellano)
- 19:00 – Fútbol americano, NFL Game Pass: NFL RedZone | Semana 12
- 19:00 – Hockey hielo, NHL: Hurricanes vs Sabres
- 19:00 – Boxeo, Arena Boxing: Plantic vs Bwogi
- 20:30 – Baloncesto, NCAA Women’s Basketball: Utah vs UConn
- 20:45 – Fútbol, Serie A: Inter vs AC Milan
- 21:00 – Fútbol, LALIGA HYPERMOTION: Málaga CF vs CD Mirandés
- 21:00 – Motorsport, F1: Código F1 | Las Vegas
- 22:00 – Hockey hielo, NHL: Wild vs Jets
- 22:05 – Fútbol americano, NFL Game Pass: Jaguars vs Cardinals
- 22:05 – Fútbol americano, NFL Game Pass: Browns vs Raiders
- 22:25 – Fútbol americano, NFL Game Pass: Eagles vs Cowboys
- 22:25 – Fútbol americano, NFL Game Pass: Falcons vs Saints
- 22:25 – Fútbol americano, NFL Game Pass: Eagles vs Cowboys (en castellano)
- 23:00 – Fútbol, LALIGA EA SPORTS: El Post | Jornada 13
- 23:00 – Hockey hielo, NHL: Kraken vs Islanders
DAZN ha reorganizado su oferta en España en torno a varios planes temáticos que permiten al usuario escoger el deporte que más le interesa y ajustar el precio. La base de la parrilla la marcan los planes Fútbol, Motor y Baloncesto, a los que se suma el Premium, que reúne todo el contenido en un solo paquete, y el específico Made in USA, centrado en las grandes ligas estadounidenses.
En cuanto a precios, DAZN sitúa su entrada más barata en el plan Made in USA, con acceso a NBA, NFL y NASCAR desde 4,99 euros al mes en modalidad anual fraccionada, mientras que el plan Baloncesto arranca en 9,99 euros, y los planes Fútbol y Motor lo hacen desde 19,99 euros mensuales, siempre con diferencias según se opte por pago mensual o anual. En la parte alta de la gama, el Premium integra fútbol, motor y basket y parte de 31,99 euros al mes en contrato anual.
- ¡Un futbolista blaugrana se habría negado a jugar el Inter-Barça de la Champions pasada!
- El Barça estudia un cambio de patrocinador importante
- Chelsea - Barcelona: resultado, resumen y goles del partido de Champions League Femenina
- El Barça abre las puertas a Jerome Boateng: una leyenda repudiada en Múnich
- Juan Pablo Mitjans, hijo del arquitecto del Camp Nou: 'A mi padre no le gustaría el nuevo estadio
- Anadolu Efes - Barça, en directo: la Euroliga, en vivo
- Ni Mbappé ni Lewandowski: Borja Iglesias elige a su delantero favorito de LaLiga
- En París ya temen el regreso de Luis Enrique al Barça