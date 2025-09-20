Programa del Mundial de atletismo del 21 de septiembre: medallero, horarios y dónde ver por TV

Este domingo 21 de septiembre se cierra el Mundial de Atletismo 2025 en Tokio y lo hace ya con poca representación española. Te detallamos el programa, los atletas españoles que compiten y dónde ver por televisión y online el campeonato desde España.

La jornada final con presencia reducida pero muy importante para España en el Mundial.

El equipo nacional tendrá representación en la final del relevo 4x100 femenino, con un cuarteto de primer nivel: Jaël Bestué, Paula Sevilla, Maribel Pérez y Esperança Cladera. Todas volaron en 'semis' y quieren luchar por todo en la final.

Las velocistas españolas aspiran a competir de tú a tú contra las grandes potencias mundiales de la velocidad en busca de una plaza de finalistas destacados e incluso soñar con medalla.

Programa del Mundial de Atletismo de hoy y españoles que compiten

Tarde: 14:10 → 4x100 m femenino (Final): Jaël Bestué, Paula Sevilla, Maribel Pérez, Esperança Cladera

Así está el medallero del Mundial de Atletismo

Tras el oro de María Pérez en los 20 kilómetros marcha y el bronce de Paul McGrath también en marcha, España sube hasta la quinta posición del medallero de este Mundial de Tokio. Lidera el medallero Estados Unidos que cuenta con 12 oros.

Estados Unidos – 12 oros, 4 platas, 4 bronces → 20 medallas

Kenia – 6 oros, 2 platas, 2 bronces → 10 medallas

Canadá – 3 oros, 0 platas, 1 bronce → 4 medallas

Países Bajos – 2 oros, 2 platas, 0 bronces → 4 medallas

España – 2 oros, 0 platas, 1 bronce → 3 medallas

Nueva Zelanda – 2 oros, 0 platas, 1 bronce → 3 medallas

Portugal – 2 oros, 0 platas, 0 bronces → 2 medallas

Jamaica – 1 oro, 4 platas, 3 bronces → 8 medallas

Italia – 1 oro, 3 platas, 3 bronces → 7 medallas

Brasil – 1 oro, 2 platas, 0 bronces → 3 medallas

Trinidad y Tobago – 1 oro, 1 plata, 0 bronces → 2 medallas

La delegación española ya no puede superar las cinco medallas logradas en el último Mundial disputado en Budapest en 2023. Fueron cuatro oros, obtenidos en las pruebas de marcha por Álvaro Martín (en 20 km y 35 km marcha) y María Pérez (también en 20 km y 35 km marcha) y una plata, conseguida por el sancionado Mohamed Katir en los 5.000 metros.

Esas cinco preseas le valieron al combinado español para alcanzar la tercera posición del medallero, lo que representa su mejor actuación histórica en un Mundial de Atletismo.

Dónde ver por TV el Mundial de Atletismo en directo

Desde España, el Mundial puede seguirse en directo a través de Teledeporte y RTVE Play, que ofrecerán retransmisiones completas de cada jornada, así como contenidos a la carta y seguimiento en vivo.

También se puede seguir la actualidad del evento a través de RTVE.es y de Sport, que ofrecerá una cobertura completa con previas, entrevistas, crónicas y resúmenes diarios con las reacciones de los protagonistas.