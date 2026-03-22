ATLETISMO
Programa del Mundial de Atletismo 2026 en Torun: horarios, españoles y dónde ver en directo hoy 22 de marzo
Consulta el programa del Mundial de atletismo de pista cubierta en Torun con la participación española: horarios y pruebas de hoy domingo 22 de marzo
El Mundial de Atletismo de pista cubierta 2026 se disputa en Torun (Polonia) yllega a su fin hoy domingo 22 de marzo con la disputa de la tercera y última jornada de competición.
Tras la plata histórica del 4x400 mixtos lograda ayer, la delegación española busca redondear su actuación con más medallas hoy con nombres propios como el de Eugenio Cáceres en salto de longitud o Mohamed Attaoui, que se coló en la final de 800 metros tras batir el récord de España.
Programa del Mundial de Atletismo en Torun hoy
DÍA 3 | Domingo 22 de marzo
Sesión de mañana:
- 10:20 — Longitud F, final → Irati Mitxelena
- 10:48 — 4x400 m M, eliminatorias → no figura España inscrita
- 11:30 — Peso M, final → sin participación española
- 12:05 — 4x400 m F, eliminatorias → no figura España inscrita
- 12:55 — 60 m vallas F, eliminatorias → sin participación española
Sesión de tarde:
- 17:55 — Pértiga F, final → sin participación española
- 18:38 — 1500 m M, final → posible presencia española
- 18:50 — 1500 m F, final → sin participación española
- 19:04 — Longitud M, final → Eusebio Cáceres
- 19:11 — 60 m vallas F, semifinales → sin participación española
- 19:35 — 800 m M, final → Mohamed Attaoui
- 19:44 — 800 m F, final → posible presencia española
- 20:03 — 60 m vallas F, final → sin participación española
- 20:12 — 4x400 m M, final → no figura España inscrita
- 20:39 — 4x400 m F, final →
En atletismo, España suma 45 medallas en la historia de los Mundiales de pista cubierta. El dato base oficial de la RFEA antes de Nankín 2025 era de 42 medallas: 3 oros, 22 platas y 17 bronces. En Nankín 2025, España añadió tres bronces, así que el balance histórico actualizado queda en tres oros, 22 platas y 20 bronces.
Dónde ver del Mundial de Atletismo de pista cubierta y horarios
En España, para no perderte detalle del primer día del Mundial de Atletismo en Torun, puedes seguir la competición a través de Teledeporte y RTVE Play con la narración de Lourdes García Campos y Roberto Quintana y los comentarios de Jesús España.
La competición arranca sobre las 10.00 de la mañana, hora española, en las tres jornadas, mientras que las últimas pruebas se disputarán todos los días sobre las 21.30 horas.
Desde Sport, te contamos todo lo que suceda en esta cita internacionla del atletismo, así como la participación española y las declaraciones de los protagonistas.
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