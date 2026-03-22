Programa del Mundial de Atletismo 2026 en Torun: horarios, españoles y dónde ver en directo hoy 22 de marzo

El Mundial de Atletismo de pista cubierta 2026 se disputa en Torun (Polonia) yllega a su fin hoy domingo 22 de marzo con la disputa de la tercera y última jornada de competición.

Tras la plata histórica del 4x400 mixtos lograda ayer, la delegación española busca redondear su actuación con más medallas hoy con nombres propios como el de Eugenio Cáceres en salto de longitud o Mohamed Attaoui, que se coló en la final de 800 metros tras batir el récord de España.

Programa del Mundial de Atletismo en Torun hoy

DÍA 3 | Domingo 22 de marzo Sesión de mañana: 10:20 — Longitud F, final → Irati Mitxelena

10:48 — 4x400 m M, eliminatorias → no figura España inscrita

11:30 — Peso M, final → sin participación española

12:05 — 4x400 m F, eliminatorias → no figura España inscrita

12:55 — 60 m vallas F, eliminatorias → sin participación española Sesión de tarde: 17:55 — Pértiga F, final → sin participación española

18:38 — 1500 m M, final → posible presencia española

18:50 — 1500 m F, final → sin participación española

19:04 — Longitud M, final → Eusebio Cáceres

19:11 — 60 m vallas F, semifinales → sin participación española

19:35 — 800 m M, final → Mohamed Attaoui

19:44 — 800 m F, final → posible presencia española

20:03 — 60 m vallas F, final → sin participación española

20:12 — 4x400 m M, final → no figura España inscrita

20:39 — 4x400 m F, final →

En atletismo, España suma 45 medallas en la historia de los Mundiales de pista cubierta. El dato base oficial de la RFEA antes de Nankín 2025 era de 42 medallas: 3 oros, 22 platas y 17 bronces. En Nankín 2025, España añadió tres bronces, así que el balance histórico actualizado queda en tres oros, 22 platas y 20 bronces.

Dónde ver del Mundial de Atletismo de pista cubierta y horarios

En España, para no perderte detalle del primer día del Mundial de Atletismo en Torun, puedes seguir la competición a través de Teledeporte y RTVE Play con la narración de Lourdes García Campos y Roberto Quintana y los comentarios de Jesús España.

La competición arranca sobre las 10.00 de la mañana, hora española, en las tres jornadas, mientras que las últimas pruebas se disputarán todos los días sobre las 21.30 horas.

Desde Sport, te contamos todo lo que suceda en esta cita internacionla del atletismo, así como la participación española y las declaraciones de los protagonistas.