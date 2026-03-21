Programa del Mundial de Atletismo 2026 en Torun: horarios, españoles y dónde ver en directo hoy 21 de marzo

El Mundial de Atletismo de pista cubierta 2026 se disputa en Torun (Polonia) ysigue hoy sábado 21 de marzo con la disputa de la segunda de las tres jornadas de competición.

Programa del Mundial de Atletismo en Torun hoy

DÍA 1 | Sábado, 21 de marzo Sesión de mañana: 10:20 — 60 m vallas M, eliminatorias → Enrique Llopis , Asier Martínez

→ , 11:05 — 60 m F, eliminatorias → Jael Bestué

→ 11:55 — 4x400 m mixto, final → España

→ Pool español preseleccionado: Rocío Arroyo, Carmen Avilés, Daniela Fra, Blanca Hervás, Ana Prieto, Paula Sevilla, Markel Fernández, David García Zurita, Gerson Pozo

12:15 — Altura M, final → sin participación española

→ 12:22 — 800 m F, semifinales → posible presencia española

→ 13:08 — 800 m M, semifinales → posible presencia española Sesión de tarde: 18:25 — Pértiga M, final → sin participación española

→ 18:34 — 400 m M, final → posible presencia española

→ 19:04 — 3000 m F, final → Marta García

→ 19:22 — 3000 m M, final → Pol Oriach

→ 19:38 — Triple salto F, final → sin participación española

→ 19:48 — 60 m vallas M, semifinales → posible presencia española

→ 20:14 — 60 m F, semifinales → posible presencia española

→ 20:40 — 400 m F, final → Blanca Hervás

→ Blanca Hervás 21:02 — 60 m vallas M, final → posible presencia española

→ 21:20 — 60 m F, final → posible presencia española

En atletismo, España suma 45 medallas en la historia de los Mundiales de pista cubierta. El dato base oficial de la RFEA antes de Nankín 2025 era de 42 medallas: 3 oros, 22 platas y 17 bronces. En Nankín 2025, España añadió tres bronces, así que el balance histórico actualizado queda en tres oros, 22 platas y 20 bronces.

Dónde ver del Mundial de Atletismo de pista cubierta y horarios

En España, para no perderte detalle del primer día del Mundial de Atletismo en Torun, puedes seguir la competición a través de Teledeporte y RTVE Play con la narración de Lourdes García Campos y Roberto Quintana y los comentarios de Jesús España.

La competición arranca sobre las 10.00 de la mañana, hora española, en las tres jornadas, mientras que las últimas pruebas se disputarán todos los días sobre las 21.30 horas.

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Desde Sport, te contamos todo lo que suceda en esta cita internacionla del atletismo, así como la participación española y las declaraciones de los protagonistas.