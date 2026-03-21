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ATLETISMO

Programa del Mundial de Atletismo 2026 en Torun: horarios, españoles y dónde ver en directo hoy 21 de marzo

Consulta el programa del Mundial de atletismo de pista cubierta en Torun con la participación española: horarios y pruebas de hoy 21 de marzo

Blanca Hervás disputa hoy la final de 400

Blanca Hervás disputa hoy la final de 400 / RFEA

David Boti

David Boti

Barcelona

El Mundial de Atletismo de pista cubierta 2026 se disputa en Torun (Polonia) ysigue hoy sábado 21 de marzo con la disputa de la segunda de las tres jornadas de competición.

Programa del Mundial de Atletismo en Torun hoy

DÍA 1 | Sábado, 21 de marzo

Sesión de mañana:

  • 10:20 — 60 m vallas M, eliminatoriasEnrique Llopis, Asier Martínez
  • 11:05 — 60 m F, eliminatoriasJael Bestué
  • 11:55 — 4x400 m mixto, finalEspaña
  • Pool español preseleccionado: Rocío Arroyo, Carmen Avilés, Daniela Fra, Blanca Hervás, Ana Prieto, Paula Sevilla, Markel Fernández, David García Zurita, Gerson Pozo
  • 12:15 — Altura M, finalsin participación española
  • 12:22 — 800 m F, semifinalesposible presencia española
  • 13:08 — 800 m M, semifinalesposible presencia española

Sesión de tarde:

  • 18:25 — Pértiga M, finalsin participación española
  • 18:34 — 400 m M, finalposible presencia española
  • 19:04 — 3000 m F, finalMarta García
  • 19:22 — 3000 m M, finalPol Oriach
  • 19:38 — Triple salto F, finalsin participación española
  • 19:48 — 60 m vallas M, semifinalesposible presencia española
  • 20:14 — 60 m F, semifinalesposible presencia española
  • 20:40 — 400 m F, final → Blanca Hervás
  • 21:02 — 60 m vallas M, finalposible presencia española
  • 21:20 — 60 m F, finalposible presencia española

En atletismo, España suma 45 medallas en la historia de los Mundiales de pista cubierta. El dato base oficial de la RFEA antes de Nankín 2025 era de 42 medallas: 3 oros, 22 platas y 17 bronces. En Nankín 2025, España añadió tres bronces, así que el balance histórico actualizado queda en tres oros, 22 platas y 20 bronces.

Dónde ver del Mundial de Atletismo de pista cubierta y horarios

En España, para no perderte detalle del primer día del Mundial de Atletismo en Torun, puedes seguir la competición a través de Teledeporte y RTVE Play  con la narración de Lourdes García Campos y Roberto Quintana y los comentarios de Jesús España.

La competición arranca sobre las 10.00 de la mañana, hora española, en las tres jornadas, mientras que las últimas pruebas se disputarán todos los días sobre las 21.30 horas.

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Desde Sport, te contamos todo lo que suceda en esta cita internacionla del atletismo, así como la participación española y las declaraciones de los protagonistas.

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