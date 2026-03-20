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ATLETISMO

Programa del Mundial de Atletismo 2026 en Torun: horarios, españoles y dónde ver en directo hoy 20 de marzo

Consulta el programa del Mundial de atletismo de pista cubierta en Torun con la participación española: horarios y pruebas de hoy 20 de marzo

Mohamed Attaoui, referencia española en Torun

Mohamed Attaoui, referencia española en Torun / EP

David Boti

David Boti

Barcelona

El Mundial de Atletismo de pista cubierta 2026 se disputa en Torun (Polonia) yarranca hoy viernes 20 de marzo con la disputa de la primera de las tres jornadas de competición.

En este primer día, hasta nueve de los 22 españoles pisarán la pista del Kujawsko-Pomorska Arena. El primero en debutar será el velocista Guillem Crespí con las eliminatorias de los 60 metros. Le seguirán los especialistas en 400 (Blanca Hervás, Paula Sevilla, Markel Fernández y David García) y 800 (Rocío Arroyo, Lorea Ibarzabal, Mohamed Attaoui y Josué Canales).

En la sesión vespertina llegará el turno de la prueba reina del medi ofondo con la presencia de Mariano García y Carlos Sáez, más los españoles que logren superar la sesión matinal.

Programa del Mundial de Atletismo en Torun hoy

DÍA 1 | Viernes, 20 de marzo

Sesión de mañana:

  • 10:20 — 60 m M, eliminatoriasGuillem Crespí
  • 11:08 — 400 m F, eliminatoriasBlanca Hervás, Paula Sevilla
  • 12:01 — 400 m M, eliminatoriasMarkel Fernández, David García Zurita
  • 12:51 — 800 m F, eliminatoriasRocío Arroyo, Lorea Ibarzabal
  • 13:26 — 800 m M, eliminatoriasMohamed Attaoui, Elvin Josué Canales

Sesión de tarde:

  • 18:22 — 1500 m F, eliminatorias → sin participación española
  • 18:54 — 1500 m M, eliminatoriasMariano García, Carlos Sáez
  • 19:35 — Triple salto M, final → sin participación española
  • 19:42 — 400 m F, semifinalesposible presencia española si pasan Hervás/Sevilla
  • 20:16 — 60 m M, semifinalesposible presencia española si pasa Crespí
  • 20:44 — 400 m M, semifinalesposible presencia española si pasan Fernández/García Zurita
  • 21:22 — 60 m M, final posible presencia española si pasa Guillem Crespí

En atletismo, España suma 45 medallas en la historia de los Mundiales de pista cubierta. El dato base oficial de la RFEA antes de Nankín 2025 era de 42 medallas: 3 oros, 22 platas y 17 bronces. En Nankín 2025, España añadió tres bronces, así que el balance histórico actualizado queda en tres oros, 22 platas y 20 bronces.

Dónde ver del Mundial de Atletismo de pista cubierta y horarios

En España, para no perderte detalle del primer día del Mundial de Atletismo en Torun, puedes seguir la competición a través de Teledeporte y RTVE Play.

La competición arrancará sobre las 10.00 de la mañana, hora española, en las tres jornadas, mientras que las últimas pruebas se disputarán todos los días sobre las 21.30 horas.

Un total de 674 atletas de 118 países competirán en esta cita que tendrá lugar entre el 20 y el 22 de marzo.

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Desde Sport, te contamos todo lo que suceda en esta cita internacionla del atletismo, así como la participación española y las declaraciones de los protagonistas.

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