ATLETISMO
Programa del Mundial de atletismo del 18 de septiembre: horarios, medallero y dónde ver por TV
El Mundial de Atletismo 2025 continúa con protagonismo español en el mediofondo y la velocidad. Consulta horarios de Marta García, Idaira Prieto, Arroyo, Ibarzabal, Mitjans, Bestué y los semifinalistas del 800, con resultados y medallero actualizado
El Mundial de Atletismo 2025 continúa hoy jueves 18 de septiembre en Tokio y lo hace con notable representación española. Te detallamos el programa, los atletas españoles que compiten y dónde ver por televisión y online el campeonato desde España.
La quinta jornada del Mundial centra la atención en el mediofondo femenino, con Marta García e Idaira Prieto en el 5000 y un trío de especialistas —Arroyo, Ibarzabal y Mitjans— en el 800.
La velocidad también tendrá protagonismo con Jaël Bestué en las semifinales de 200, mientras que el bloque estelar lo marcarán Mohamed Attaoui y David Barroso en las semifinales del 800, una de las pruebas con mayor tradición para España.
Programa del Mundial de Atletismo de hoy y españoles que compiten
Tarde (hora española):
- 12:05 → 5000 m femenino (Ronda 1): Marta García, Idaira Prieto
- 12:55 → 800 m femenino (Ronda 1): Rocío Arroyo, Lorea Ibarzabal, Marta Mitjans
- 14:24 → 200 m femenino (Semifinal): Jaël Bestué
- 14:45 → 800 m masculino (Semifinal): Mohamed Attaoui, David Barroso
Así está el medallero del Mundial de Atletismo
Tras el oro de María Pérez en los 35 kilómetros marcha, España se sitúa en la octava posición del medallero de este Mundial de Tokio. Lidera el medallero Estados Unidos que cuenta con siete oros.
- Estados Unidos – 7 oros, 1 plata, 2 bronces → 10 medallas
- Kenia – 4 oros, 1 plata, 2 bronces → 7 medallas
- Canadá – 3 oros, 0 platas, 0 bronces → 3 medallas
- Nueva Zelanda – 2 oros, 0 platas, 0 bronces → 2 medallas
- Jamaica – 1 oro, 4 platas, 1 bronce → 6 medallas
- Italia – 1 oro, 2 platas, 2 bronces → 5 medallas
- Suecia – 1 oro, 0 platas, 1 bronce → 2 medallas
- Tanzania – 1 oro, 0 platas, 0 bronces → 1 medalla
- Portugal – 1 oro, 0 platas, 0 bronces → 1 medalla
- Francia – 1 oro, 0 platas, 0 bronces → 1 medalla
- España – 1 oro, 0 platas, 0 bronces → 1 medalla
- Suiza – 1 oro, 0 platas, 0 bronces → 1 medalla
- Alemania – 0 oros, 3 platas, 0 bronces → 3 medallas
- Etiopía – 0 oros, 2 platas, 2 bronces → 4 medallas
- Países Bajos – 0 oros, 2 platas, 0 bronces → 2 medallas
- China – 0 oros, 1 plata, 2 bronces → 3 medallas
La delegación española busca superar las cinco medallas logradas en el último Mundial disputado en Budapest en 2023, donde se lograron cuatro oros, obtenidos en las pruebas de marcha por Álvaro Martín (en 20 km y 35 km marcha) y María Pérez (también en 20 km y 35 km marcha) y una plata, conseguida por el sancionado Mohamed Katir en los 5.000 metros.
Esas cinco preseas le valieron al combinado español para alcanzar la tercera posición del medallero, lo que representa su mejor actuación histórica en un Mundial de Atletismo.
Dónde ver por TV el Mundial de Atletismo en directo
Desde España, el Mundial puede seguirse en directo a través de Teledeporte y RTVE Play, que ofrecerán retransmisiones completas de cada jornada, así como contenidos a la carta y seguimiento en vivo.
También se puede seguir la actualidad del evento a través de RTVE.es y de Sport, que ofrecerá una cobertura completa con previas, entrevistas, crónicas y resúmenes diarios con las reacciones de los protagonistas.
El atletismo español llega a Tokio con ambición, talento y ganas de reivindicarse en la élite. Del 13 al 21 de septiembre, todas las miradas apun ta a Japón.
