Programa del Mundial de atletismo del 16 de septiembre: horarios, medallero y dónde ver por TV

El Mundial de Atletismo 2025 sigue este martes 16 de septiembre la cuarta jornada en la ciudad de Tokio y lo hace ya con una notable representación española. Te detallamos el programa, los atletas españoles que compiten y dónde ver por televisión y online el campeonato desde España.

España encara una jornada vibrante en Tokio con protagonismo en el mediofondo y las vallas. El bloque vespertino arranca con los 800 metros, donde Mohamed Attaoui, David Barroso y Mariano García buscan avanzar en una de las pruebas estrella del Mundial.

Los focos estarán después en Quique Llopis, que puede vivir un doblete histórico en las semifinales y final de 110 vallas. También habrá representación en el 400 femenino con Paula Sevilla en semifinales, y el 1500 femenino seguirá con gran protagonismo de Marta Pérez.

Programa del Mundial de Atletismo de hoy y españoles que compiten

Tarde (hora española): 12:35 → 800 m masculino (Ronda 1): Mohamed Attaoui, David Barroso, Mariano García

→ 800 m masculino (Ronda 1): Mohamed Attaoui, David Barroso, Mariano García 13:40 → 110 m vallas masculino (Semifinal): Enrique Llopis

→ 110 m vallas masculino (Semifinal): Enrique Llopis 14:05 → 400 m femenino (Semifinal): Paula Sevilla

→ 400 m femenino (Semifinal): Paula Sevilla 15:05 → 1500 m femenino (Semifinal): Marta Pérez

→ 1500 m femenino (Semifinal): Marta Pérez 15:20 → 110 m vallas masculino (Final): Enrique Llopis* (* Clasificación pendiente de rondas previas)

Así está el medallero del Mundial de Atletismo

Tras el oro de María Pérez en los 35 kilómetros marcha, España continúa en la sexta posición del medallero de este Mundial de Tokio. Lidera el medallero Estados Unidos que cuenta con cinco oros.

Estados Unidos – 5 oros, 0 platas, 2 bronces → 7 medallas

Kenia – 2 oros, 0 platas, 1 bronce → 3 medallas

Canadá – 2 oros, 0 platas, 0 bronces → 2 medallas

Jamaica – 1 oro, 2 platas, 0 bronces → 3 medallas

Suecia – 1 oro, 0 platas, 1 bronce → 2 medallas

Tanzania – 1 oro, 0 platas, 0 bronces → 1 medalla

España – 1 oro, 0 platas, 0 bronces → 1 medalla

Francia – 1 oro, 0 platas, 0 bronces → 1 medalla

Nueva Zelanda – 1 oro, 0 platas, 0 bronces → 1 medalla

Suiza – 1 oro, 0 platas, 0 bronces → 1 medalla

La delegación española espera superar las cinco medallas logradas en el último Mundial disputado en Budapest en 2023, donde se lograron cuatro oros, obtenidos en las pruebas de marcha por Álvaro Martín (en 20 km y 35 km marcha) y María Pérez (también en 20 km y 35 km marcha) y una plata, conseguida por el sancionado Mohamed Katir en los 5.000 metros.

Esas cinco preseas le valieron al combinado español para alcanzar la tercera posición del medallero, lo que representa su mejor actuación histórica en un Mundial de Atletismo.

Dónde ver por TV el Mundial de Atletismo en directo

Desde España, el Mundial puede seguirse en directo a través de Teledeporte y RTVE Play, que ofrecerán retransmisiones completas de cada jornada, así como contenidos a la carta y seguimiento en vivo.

También se puede seguir la actualidad del evento a través de RTVE.es y de Sport, que ofrecerá una cobertura completa con previas, entrevistas, crónicas y resúmenes diarios con las reacciones de los protagonistas.

El atletismo español llega a Tokio con ambición, talento y ganas de reivindicarse en la élite. Del 13 al 21 de septiembre, todas las miradas apun ta a Japón.