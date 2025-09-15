Programa del Mundial de atletismo del 15 de septiembre: horarios, medallero y dónde ver por TV

El Mundial de Atletismo 2025 vive hoy lunes 15 de septiembre su tercera jornada en la ciudad de Tokio y lo hace ya con una nutrida representación española. Te detallamos el programa, los atletas españoles que compiten y dónde ver por televisión y online el campeonato desde España.

En la jornada matinal, cayeron eliminadas Marta Serrano en el 3000 obstáculos (a pesar de su nuevo récord de España con 9:21:00) y Daniela Fra en los 400 vallas.

Por la tarde, el foco se traslada a pruebas clave con Jesús David Delgado en vallas, Jaime Guerra y Lester Lescay en la longitud y la posible final de Artur Coll en la pértiga. El bloque estelar llegará con la velocidad y el mediofondo: Llopis y Asier Martínez en los 110 vallas, las semifinales del 1500 masculino con Adrián Ben.

Programa del 15 de septiembre y españoles en acción en el Mundial

Tarde (hora española): 12:35 → 400 m vallas masculino (Ronda 1): Jesús David Delgado

→ 400 m vallas masculino (Ronda 1): Jesús David Delgado 12:40 → Longitud masculino (Clasificación): Jaime Guerra, Lester Lescay

→ Longitud masculino (Clasificación): Jaime Guerra, Lester Lescay 13:20 → 110 m vallas masculino (Ronda 1): Enrique Llopis, Asier Martínez

→ 110 m vallas masculino (Ronda 1): Enrique Llopis, Asier Martínez 14:30 → 1500 m masculino (Semifinal): Adrián Ben

Así está el medallero del Mundial de Atletismo

Tras el oro de María Pérez en los 35 kilómetros marcha, España se sitúa en la sexta posición del medallero de este Mundial de Tokio. Lidera el medallero Estados Unidos que cuenta con cinco oros.

Estados Unidos – 5 oros, 0 platas, 1 bronce → 6 medallas Kenia – 2 oros, 0 platas, 0 bronces → 2 medallas Jamaica – 1 oro, 2 platas, 0 bronces → 3 medallas Canadá – 1 oro, 0 platas, 0 bronces → 1 medalla Francia – 1 oro, 0 platas, 0 bronces → 1 medalla España – 1 oro, 0 platas, 0 bronces → 1 medalla Etiopía – 0 oros, 2 platas, 1 bronce → 3 medallas Italia – 0 oros, 2 platas, 1 bronce → 3 medallas Países Bajos – 0 oros, 2 platas, 0 bronces → 2 medallas Alemania – 0 oros, 1 plata, 0 bronces → 1 medalla

España espera superar las cinco medallas logradas en el último Mundial disputado en Budapest en 2023, donde se lograron cuatro oros, obtenidos en las pruebas de marcha por Álvaro Martín (en 20 km y 35 km marcha) y María Pérez (también en 20 km y 35 km marcha) y una plata, conseguida por el sancionado Mohamed Katir en los 5.000 metros.

Esas cinco preseas le valieron al combinado español para alcanzar la tercera posición del medallero, lo que representa su mejor actuación histórica en un Mundial de Atletismo.

Dónde ver el Mundial de Atletismo en TV y online

Desde España, el Mundial podrá seguirse en directo a través de Teledeporte y RTVE Play, que ofrecerán retransmisiones completas de cada jornada, así como contenidos a la carta y seguimiento en vivo.

También se podrá seguir la actualidad del evento a través de RTVE.es y de Sport, que ofrecerá una cobertura completa con previas, entrevistas, crónicas y resúmenes diarios con las reacciones de los protagonistas.

El atletismo español llega a Tokio con ambición, talento y ganas de reivindicarse en la élite. Del 13 al 21 de septiembre, todas las miradas apuntarán a Japón.