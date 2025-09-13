Programa del Mundial de atletismo del 14 de septiembre: pruebas, resultados, horarios y medallero

El Mundial de Atletismo 2025 sigue hoy domingo 14 de septiembre en la ciudad de Tokio y lo hace ya con una nutrida representación española. Te detallamos el programa, los atletas españoles que pisarán el Estadio Nacional y dónde ver por televisión y online el campeonato.

España afronta la segunda jornada del Mundial con presencia en fondo, mediofondo y saltos. La madrugada en Tokio abre con el maratón femenino, donde Laura Luengo y Fátima Ouhaddou buscarán resistir entre la élite mundial. Poco después llega el turno de Adrián Ben, Pol Oriach y Carlos Sáez en el 1500 masculino, una de las pruebas estrella.

Por la tarde, Paula Sevilla intentará avanzar en los 400 metros, mientras que Irati Mitxelena podría luchar por las medallas en la final de longitud. La que no estará será Fátima Diame, baja por lesión de última hora. El mediofondo femenino seguirá con protagonismo en las semifinales del 1500 y la jornada se cerrará con Thierry Ndikumwenayo en la gran final de los 10.000 metros, con opciones de pelear por puestos de honor.

Programa del 14 de septiembre y españoles en acción en el Mundial

Mañana (hora española): 01:00 → Maratón femenina (Final)

→ Laura Luengo, Fátima Azzahraa Ouhaddou

02:35 → 1500 m masculino (Ronda 1)

→ 1500 m masculino (Ronda 1) Adrián Ben, Pol Oriach, Carlos Sáez Tarde (hora española): 12:25 → 400 m femenina (Ronda 1)

→ 400 m femenina (Ronda 1) Paula Sevilla

13:40 → Longitud femenina (Final)

→ Irati Mitxelena*

14:05 → 1500 m femenino (Semifinal)

→ 1500 m femenino (Semifinal) Esther Guerrero*, Águeda Marqués*, Marta Pérez*

14:30 → 10.000 m masculino (Final)

→ Thierry Ndikumwenayo (* Clasificación pendiente del día anterior).

España espera superar las cinco medallas logradas en el último Mundial disputado en Budapest en 2023, donde se lograron cuatro oros, obtenidos en las pruebas de marcha por Álvaro Martín (en 20 km y 35 km marcha) y María Pérez (también en 20 km y 35 km marcha) y una plata, conseguida por el sancionado Mohamed Katir en los 5.000 metros.

Esas cinco preseas le valieron al combinado español para alcanzar la tercera posición del medallero, lo que representa su mejor actuación histórica en un Mundial de Atletismo.

Dónde ver el Mundial de Atletismo en TV y online

Desde España, el Mundial podrá seguirse en directo a través de Teledeporte y RTVE Play, que ofrecerán retransmisiones completas de cada jornada, así como contenidos a la carta y seguimiento en vivo.

También se podrá seguir la actualidad del evento a través de RTVE.es y de Sport, que ofrecerá una cobertura completa con previas, entrevistas, crónicas y resúmenes diarios con las reacciones de los protagonistas.

El atletismo español llega a Tokio con ambición, talento y ganas de reivindicarse en la élite. Del 13 al 21 de septiembre, todas las miradas apuntarán a Japón.