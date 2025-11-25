El programa 'Barça Activa't' se pone en marcha en Esplugues de Llobregat

La Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de Esplugues, con la colaboración de la Fundación F.C. Barcelona y el Consell Esportiu del Baix Llobregat, trabajan en este programa que promueve el empoderamiento de niños, niñas y adolescentes. El Consell Esportiu del Baix Llobregat colabora un año más en el programa “Barça Activa't” de la Fundación F.C. Barcelona, proyecto de inclusión social para jóvenes a través del deporte.

El programa “Barça Activa't”, en coordinación con la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat, tiene como objetivo contribuir al empoderamiento de niños, niñas y adolescentes ofreciéndoles las herramientas necesarias para conseguir autonomía personal, desarrollar el proyecto de vida y el ejercicio.

Desde el 1 de octubre, el alumnado de los institutos La Mallola y Joanot Martorell de Esplugues llevan a cabo las actividades del programa en el Instituto Joanot Martorell todos los lunes y miércoles, de 15:30 a 17:30 h, con un plan de trabajo dirigido por el equipo educativo:

Los institutos La Mallola y Joanot Martorell ya han puesto en marcha el programa en Esplugues de Llobregat / CEBLLOB.CAT

Diferentes actividades

Realizan una Práctica físico-deportiva (con metodologías propias de la Fundación Barça – SportNet): que utiliza la actividad física y el deporte para educar en valores.

El programna utiliza la actividad física y el deporte para educar en valores / CEBLLOB.CAT

Además de Experiencias educativas: actividades que fomentan el aprendizaje de los chicos y chicas en forma de talleres, historias de vida, salidas y oportunidades de voluntariado.

Se trata de un Proyecto participativo comunitario: diseño y creación de una acción, liderada por los jóvenes y destinada a su comunidad, fomentando de esta manera su apoderamiento.

La actividad es totalmente gratuita y está dirigida a jóvenes y adolescentes de 12 a 16 años de los institutos La Mallola y Joanot Martorell.