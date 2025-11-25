Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Deportes

El programa 'Barça Activa't' se pone en marcha en Esplugues de Llobregat

El proyecto de inclusión social para personas jóvenes a través del deporte cuenta con el apoyo de la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de Esplugues, con la colaboración de la Fundación F.C. Barcelona y el Consell Esportiu del Baix Llobregat

Los escolares realizan actividades físicas dentro del programa 'Barça Activa't'

Los escolares realizan actividades físicas dentro del programa 'Barça Activa't' / CebLlob.cat

SPORT.es

SPORT.es

La Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de Esplugues, con la colaboración de la Fundación F.C. Barcelona y el Consell Esportiu del Baix Llobregat, trabajan en este programa que promueve el empoderamiento de niños, niñas y adolescentes. El Consell Esportiu del Baix Llobregat colabora un año más en el programa “Barça Activa't” de la Fundación F.C. Barcelona, proyecto de inclusión social para jóvenes a través del deporte.

El programa “Barça Activa't”, en coordinación con la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat, tiene como objetivo contribuir al empoderamiento de niños, niñas y adolescentes ofreciéndoles las herramientas necesarias para conseguir autonomía personal, desarrollar el proyecto de vida y el ejercicio.

Desde el 1 de octubre, el alumnado de los institutos La Mallola y Joanot Martorell de Esplugues llevan a cabo las actividades del programa en el Instituto Joanot Martorell todos los lunes y miércoles, de 15:30 a 17:30 h, con un plan de trabajo dirigido por el equipo educativo:

Los institutos La Mallola y Joanot Martorell ya han puesto en marcha el programa en Esplugues de Llobregat

Los institutos La Mallola y Joanot Martorell ya han puesto en marcha el programa en Esplugues de Llobregat / CEBLLOB.CAT

Diferentes actividades

Realizan una Práctica físico-deportiva (con metodologías propias de la Fundación Barça – SportNet): que utiliza la actividad física y el deporte para educar en valores.

El programna utiliza la actividad física y el deporte para educar en valores

El programna utiliza la actividad física y el deporte para educar en valores / CEBLLOB.CAT

Además de Experiencias educativas: actividades que fomentan el aprendizaje de los chicos y chicas en forma de talleres, historias de vida, salidas y oportunidades de voluntariado.

Se trata de un Proyecto participativo comunitario: diseño y creación de una acción, liderada por los jóvenes y destinada a su comunidad, fomentando de esta manera su apoderamiento.

Noticias relacionadas y más

La actividad es totalmente gratuita y está dirigida a jóvenes y adolescentes de 12 a 16 años de los institutos La Mallola y Joanot Martorell.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL