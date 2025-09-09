La primera división de hockey tendrá nuevo nombre la próxima temporada

La Real Federación Española de Hockey (RFEH) ha anunciado a IATI Seguros como nuevo socio patrocinador oficial a partir de la temporada 2025/26. La compañía, referente en el sector asegurador y líder en seguros de viaje, se une a la familia del hockey español en una alianza estratégica que refuerza el crecimiento y la proyección del deporte a nivel nacional e internacional.

En virtud de este acuerdo, IATI dará nombre a la máxima categoría masculina del hockey español, que pasará a denominarse “Liga IATI Hockey” a partir de esta próxima temporada. Además, la imagen de IATI estará presente en la camiseta de juego de la Selección Absoluta Masculina, fortaleciendo su visibilidad en las principales competiciones internacionales.

Esta colaboración supone un importante impulso para el hockey español, que sigue atrayendo a marcas comprometidas con los valores del deporte, el trabajo en equipo y la excelencia.

Santiago Deó, presidente de la RFEH, ha valorado muy positivamente este acuerdo: “La incorporación de IATI a nuestro equipo de patrocinadores es una excelente noticia. Es una empresa líder en su sector, con una gran proyección internacional, y que comparte nuestros valores. Su apoyo contribuirá de forma decisiva al desarrollo del hockey en España, desde la base hasta la alta competición. Estamos muy ilusionados con todo lo que vamos a construir juntos.”

Por su parte, Alfonso Calzado, CEO de IATI, ha destacado el valor estratégico de esta unión: “En IATI, estamos muy contentos de unirnos a la familia del hockey. Para nosotros, esta colaboración no es solo un patrocinio, sino una inversión en el futuro del deporte en España. El deporte representa muchos de los valores que defendemos en nuestra compañía: el trabajo en equipo, la superación constante y la consecución de objetivos. Creemos que esta alianza es un paso natural para ambas partes y estamos convencidos de que, juntos, la RFEH e IATI, conseguiremos grandes éxitos".

En el comunicado oficial, la RFEH agradece la confianza de IATI y celebra esta nueva etapa "remando juntos hacia nuevos logros".