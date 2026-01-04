El primer triunfo de 2026

Victoria del Barça en la pista del Adiss Hockey Rivas. Un triunfo, el primero de 2026 en el primer partido del año, que además permite a los de Ricard Ares cerrar la primera vuelta de la OK Liga como líderes, aunque empatados con el Igualada.

Una victoria especial sobre todo para Moi Escudero, actual segundo entrenador del Barça pero exentrenador del Rivas la temporada pasada, cuando ascendieron a la OK Liga. Antes del partido, el equipo madrileño ha querido reconocer su trabajo con un emotivo homenaje.

Todo ello en el día en que ha regresado Sergi Aragonès con el alta médica, pero que ha contado con la baja de Pablo Álvarez por una sobrecarga en los isquiotibiales de la pierna izquierda. Biel Nadal ha ocupado el lugar del de San Juan en la convocatoria.

Dominio desde el inicio

El Barça ha vuelto a competir dos semanas después del último partido, que finalizó con victoria ante el Cerdanyola CH (7-0). En el regreso de la OK Liga, los de Ricard Ares han comenzado muy bien, con las primeras aproximaciones azulgranas —y las primeras paradas de Marc Castañer—, así como con un gol de Ferran Font que ha abierto el marcador (0-1, min 7). Un guión de dominio que se ha ido ampliando hasta el punto de que Eloi Cervera ha hecho el segundo (0-2, min 16).

A partir de ahí, sin embargo, el Rivas ha dado un paso adelante e ha intentado reducir distancias. Lo ha conseguido, mediante Sergio Martín (1-2, min 19), pero Sergi Aragonès, con un disparo lejano y un golazo, ha vuelto a poner el +2 antes del descanso (1-3, min 23).

Presiona el Rivas, pero el triunfo es culer

En la reanudación, el Barça ha continuado buscando más goles y, tras ocasiones de Barroso y Alabart, lo ha encontrado a través del stick de Marc Grau (1-4, min 32). Un gol que no ha hecho bajar los brazos al Rivas, que lo ha seguido intentando. De nuevo Sergio Martín ha transformado un gol celebrado por el público local (2-4, min 38), mientras que Sergi Fernández ha tenido que aparecer en un par de jugadas de peligro —incluso una directa— para salvar el tercero de los madrileños.

Finalmente, con un Rivas volcado al ataque ya sin nada que perder y con ataque de cuatro contra tres, tras las azules a Barroso y Curro Fernández, el Barça ha aprovechado la portería vacía para hacer el quinto y definitivo, obra de Marc Grau (2-5, min 49).

Victoria, pues, que permite al Barça iniciar 2026 como cerró 2025: con victoria.