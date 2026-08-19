Prichard Colón y una década de lucha contra lo imposible

El boxeo se vistió de luto la semana pasada con una de las muertes más trágicas de los últimos tiempos por la juventud de Prichard Colón y porque pudo evitarse de haberse seguido los protocolos y de haberse aplicado el reglamento.

Todo se remonta al 17 de octubre de 2015. El floridano con nacionalidad puertorriqueña (16 victorias, 13 por KO) no iba a pelear ese día, aunque al final terminó entrando en la cartelera su duelo contra el estadounidense Terrel Williams en un enfrentamiento de invictos en el EagleBank Arena de Virginia.

El boricua dominaba el combate, pero su rival le propinaba continuos golpes en la nuca ('de conejo'). El árbitro, un incompetente llamado Joseph Cooper, le quitó dos puntos, pero no lo descalificó. Colón se desorientó, pensó que el noveno asalto era el décimo y se quitó los guantes.

Prichard Colón, en el pesaje de una pelea que resultó letal / INSTAGRAM

Le dieron perdedor por descalificación y minutos después empezó a vomitar. Fue trasladado al Hospital Inova Fairfax en Virginia, estuvo 221 días en coma tras una hemorragia cerebral y despertó en estado vegetativo. Fue transferido al Centro Shepherd en Atlanta y ahí su madre se convirtió en protagonista de esta triste historia.

Nieves Meléndez renunció a su vida y se unió durante 24 horas y 365 días cada año a su hijo. Ella lideró los ejercicios diarios, compartió en YouTube y en las redes sociales cada progreso y siempre soñó con volver a verlo andar. Prichard Colón volvió a sonreír, a emitir sonidos y consiguió volver a entender órdenes y a contestarlas.

Lo visitaron importantes personalidades, como Gilberto Mendoza (presidente de la Asociación Mundial de Boxeo). El mítico boxeador boricua Miguel Ángel Cotto y su promotora organizaron eventos benéficos, como el ‘Despierta Campeón Prichard Colón’, al igual que el mejor boxeador de la historia del país, Félix 'Tito' Trinidad.

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, estuvo en permanente contacto con su madre y en 2021 la organización lo nombró campeón vitalicio. Otro de los visitantes fue Carlos García, un boxeador al que tumbó Colón en junio de 2014 y que protagonizó un momento especialmente emotivo. En su silla de ruedas, el boricua sonreía y se le veía feliz.

Terrel Williams se autoimpuso una pausa de dos años y en su siguiente combate (2017 en Michigan) fue increpado por el padre de Prichard Colón. El estadounidense reiteró varias veces que no tenía ganas de nada y que lo sucedido lo había sumido en una depresión permanente. De hecho, tan solo peleó cuatro veces más y en la última perdió el invicto ante Thomas Dulorme.

Su padre, Richard Colón, quien había sido entrenador del prometedor púgil boricua en sus primeros años, escribió el pasado jueves: "Buenos días, mi gente. Siento anunciaros la muerte de mi hijo Prichard". En SPORT lamentamos especialmente su muerte. ¡Descanse en paz!