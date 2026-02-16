La prestigiosa zona de Madrid en la que ha fijado su hogar Juanma Castaño

Madrid es una ciudad con muchas zonas de lujo. Los barrios más lujosos y exclusivos de Madrid se concentran en el centro, destacando Castellana, Recoletos (Barrio de Salamanca), con la “milla de oro”, Almagro, Jerónimos y El Viso. Estas zonas están repletas de pisos señoriales, alta seguridad, tiendas de lujo y los precios por metro cuadrado más altos de España.

Otro barrio en la que viven otras personalidades, es Majadahonda, uno de los municipios con mayor renta y esperanza de vida en Madrid, que es conocido por sus zonas residenciales de alto standing, chalets independientes y urbanizaciones exclusivas con amplias zonas verdes. Se considera un área de lujo en la zona noroeste, en las afueras de Madrid.

En Majadahonda residen tanto Violeta Mangriñán, como Nagore Robles, que dieron a conocer que se compraron una vivienda por la que pagaron algo más de un millón de euros. Uno de ellos es Juanma Castaño, periodista nacido en Gijón con amplia trayectoria en radio y televisión. Desde agosto de 2022 conduce el programa deportivo El Partidazo de COPE en la cadena Cadena COPE. Además, participó en el concurso televisivo MasterChef Celebrity, donde se proclamó vencedor junto a Miki Nadal, consolidando ambos una destacada presencia mediática.

Una zona muy tranquila

El periodista especializado en deporte reside en una espectacular casa a las afueras de la localidad que cuenta con infinidad de facilidades para sus vecinos.

Majadahonda reúne en la actualidad a más de 73.000 vecinos, una cifra que no ha dejado de incrementarse en las últimas décadas. Desde mediados de los años noventa, su población ha crecido por encima del 50%, reflejo de su atractivo residencial y de la expansión experimentada en el noroeste de la Comunidad de Madrid. Este aumento ha transformado la localidad en uno de los enclaves más dinámicos del entorno madrileño.

Las viviendas de reciente construcción presenta un estilo contemporáneo, con tonos claros y amplias zonas abiertas. Muchas de ellas forman parte de urbanizaciones privadas que incluyen piscina y espacios comunes. Además, ofrecen la posibilidad de personalizar distintos aspectos del inmueble, permitiendo adaptar cada estancia a las preferencias de sus propietarios.

En el plano económico, la renta media del municipio se sitúa entre las más elevadas de las localidades del entorno madrileño, alcanzando alrededor de 59.000 euros brutos por habitante.

La residencia 'top' de Castaño

En la misma zona también se encuentra la vivienda adquirida por Nagore Robles, una propiedad de más de 360 metros cuadrados distribuidos en tres alturas. El inmueble dispone de cocina con isla central, cinco dormitorios, cinco baños, vestidor y garaje con capacidad para dos vehículos. Las obras, que han sido compartidas en redes sociales, están muy avanzadas y se prevé que concluyan antes del verano.

Por su parte, Juanma Castaño está contento con su hogar, colaborando incluso con la empresa constructora en la promoción de soluciones de domótica orientadas a mejorar la seguridad y la comodidad de los residentes.