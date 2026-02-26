Presentado un requerimiento a la Federación Española de Voleibol ante dudas sobre la gestión federativa

El creciente malestar en el voleibol español y la preocupación por la gestión del actual presidente de la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB), Felipe Pascual, han desembocado en un paso formal sin precedentes en los últimos años: siete federaciones territoriales, entre ellas la Federación Catalana, junto con otros miembros de la Asamblea General de la RFEVB han presentado un requerimiento oficial solicitando acceso íntegro a documentación económica, contractual y jurídica de la federación.

El requerimiento se formula ante lo que consideran serias dudas sobre la gestión económica y administrativa de la entidad y con el objetivo de verificar la situación real de la Federación. El documento, amparado en el Real Decreto 1835/1991 y en los estatutos federativos, fija un plazo máximo e improrrogable de cinco días naturales para la entrega de la información solicitada. Los solicitantes recuerdan que la Asamblea General es el órgano superior de control y que el derecho de acceso a la información es imprescindible para poder ejercer sus funciones de fiscalización.

Entre la documentación requerida figuran:

• La venta de la antigua sede social y la adquisición de la nueva.

• La documentación relativa a subvenciones concedidas por el Consejo Superior de Deportes.

• La relación de procedimientos judiciales en curso y sentencias firmes desde 2024.

• Los contratos suscritos desde noviembre de 2024.

• La situación de deudas pendientes y provisiones contables.

• La facturación de viajes y alojamientos vinculados a la Copa de la Reina 2026.

• La documentación económica del Centro Internacional de Desarrollo de Voleibol y Vóley Playa, S.L.

Los firmantes subrayan que este paso no responde a una confrontación política, sino a la necesidad de garantizar transparencia, responsabilidad y claridad en la gestión de una entidad de utilidad pública que administra recursos del conjunto del voleibol español.

En una federación que gestiona fondos públicos y representa a todo el voleibol nacional, el acceso a la información no es una opción, sino una obligación. Con este requerimiento, los miembros de la Asamblea sitúan la transparencia en el centro del debate institucional abren una nueva etapa en el ejercicio del control interno de la RFEVB.

El conflicto se traslada a la Copa del Rey

El requerimiento se produce además en la antesala de la Copa del Rey, que se celebrará este fin de semana en Valencia, en un contexto en el que varios clubes han mostrado su inquietud por la falta de retorno económico de los ingresos generados por las competiciones organizadas por la federación.

De hecho, el Club Voleibol Guaguas ha convocado una reunión con los ocho clubes participantes en la Copa del Rey para analizar la situación federativa.