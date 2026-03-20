Con la intención de impulsar el golf catalán que vivirá un acontecimiento único en 2031 con la disputa de la Ryder Cup en Camiral Golf, el Grupo Prensa Ibérica, lanza el primer torneo ‘Empordà Golf’ El Periódico-SPORT, que se disputará este sábado en el espectacular recorrido ampurdanés, que ha abierto sus puertas para esta iniciativa del grupo periodístico que tiene vocación de continuidad en los próximos años.

El histórico club gerundense, que cuenta con dos magníficos recorridos de 18 hoyos el Forest i el Dunes, acogerá la primera edición del torneo que ha copado las inscripciones, para disfrutar de 18 hoyos del recorrido Forest, un refrigerio posterior tras la jornada matinal de juego, premios para los ganadores en las distintas categorías y un sorteo de productos de las empresas colaboradoras que se han unido a este proyecto de Prensa Ibérica con entusiasmo.

Esta primera edición del torneo cuenta con el apoyo inestimable del club que preside Emili Cuatrecasas, que ya ha organizado importantes torneos del DP World Tour y también acoge el Santandser Golf Tour, además del patrocinio de Estrella Damm, que estará como sponsor principal en el Estrella Damm Catalunya Championship, que se jugará en el RCG El Prat del 7 al 10 de mayo, además de ClosaSeguros y la Federació Catalana de Golf, que da pleno apoyo a la iniciativa de Prensa Ibérica, siempre dispuesta a colaborar con eventos que impulsen el golf en Catalunya.

El primer torneo de Prensa Ibérica en Empordà Golf llenó todas las plazas a las pocas horas de abrirse las inscripciones / PRENSA IBERICA

Patrocinadores y empresas colaboradoras

También han mostrado su apoyo a esta primera iniciativa del grupo periodístico que preside Javier Moll, las empresas colaboradoras TotGolf, NACEX, Banco Santander, Vallformosa, Casa Gourmet y Enrique Tomás que han ofrecido productos de su marca para el sorteo posterior, además de green-fees que han cedido desinteresadamente muchos clubs catalanes, que también dan apoyo a esta iniciativa de Prensa Ibérica.

El espectacular recorrido Forest acogerá el torneo este sábado con lleno absoluto / EMPORDA GOLF

La jornada sabatina arrancará a las 8 de la mañana con la disputa de la competición que reúne a socios, e invitados VIPS con ex jugadores profesionales como Jordi Villacampa, Ferran Martínez, Julio Salinas o Manolo Flores, entre otros, además de presidentes de clubs y también contará con la presencia del Consejero Delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll y el director de SPORT, Joan Vehils.

Un torneo que ya nace con éxito antes de su celebración ya que ha registrado un lleno absoluto de inscripciones, lo que denota el interés de los golfistas catalanes por iniciativas como ésta y que seguro tendrá continuación en un momento importante para el golf catalán que necesita el impulso de todos para llegar a la cita de la Ryder Cup en el mejor momento del golf catalán en toda su historia. Y Prensa Ibérica, con iniciativas como ésta, quiere contribuir a lograrlo.