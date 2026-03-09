Los Premios Laureus refuerzan su apuesta para eliminar las barreras en el deporte

Laureus es mucho más que la denominación del galardón más prestigioso del mundo del deporte. Detrás de esta marca existe la vocación de impulsar un proyecto transformador. Así lo representa Laureus Sport for Good, líder mundial en el sector del deporte para el desarrollo, que actualmente apoya más de 300 programas en todo el mundo. A esta red se sumarán ahora dos nuevas iniciativas anunciadas en Madrid en el marco de la mesa redonda Gamechangers: Shaping the Future of Inclusive Sport, un encuentro concebido para reflexionar sobre el papel del deporte como herramienta de inclusión y transformación social.

La eliminación de cualquier barrera

Los nuevos proyectos financiados por Laureus están impulsados por Integrated Dreams, una organización sin ánimo de lucro con sede en Lisboa dedicada a promover la inclusión, el desarrollo y la educación de las personas con discapacidad dentro de la industria del deporte; y por Best Buddies España, en colaboración con Fútbol Más, que lidera la iniciativa Fútbol Buddies. Este programa busca abordar el aislamiento social, el acoso y las barreras de participación a las que se enfrentan niños y jóvenes con discapacidad intelectual o del desarrollo, incluido el trastorno del espectro autista, utilizando el deporte como vehículo para la integración y el desarrollo personal.

La mesa redonda se celebró en el Museo de Historia de Madrid y fue organizada en colaboración con la Embajada Británica en España, dentro del marco de la campaña GREAT Gamechangers, que promueve la inclusión, la diversidad y la igualdad en el deporte. El encuentro estuvo moderado por la exjugadora olímpica española de rugby Patricia García Rodríguez, que condujo un diálogo centrado en el potencial del deporte como espacio accesible para todas las personas.

El evento reunió a líderes del deporte adaptado, representantes del mundo académico y promotores de innovación social de España y del Reino Unido, poniendo de relieve cómo el deporte puede actuar como catalizador del crecimiento, la accesibilidad y la cohesión social. A través de la tecnología, la innovación en los programas y la colaboración internacional, los participantes analizaron cómo se pueden derribar barreras históricas que han limitado la participación de muchos colectivos.

El valor de los proyectos financiados

La mesa redonda Gamechangers contó con la participación de embajadores de Laureus, atletas adaptados, innovadores empresariales y especialistas académicos, que debatieron sobre las tendencias actuales en innovación deportiva, el desarrollo de equipamiento adaptado, el diseño conjunto con los propios atletas y los modelos de programas centrados en la inclusión. Durante el encuentro también se analizaron las necesidades del mercado, el papel de la tecnología en la participación deportiva y la influencia social de las instituciones comprometidas con el deporte inclusivo.

Andy Barrow, embajador de Laureus, conferenciante y exatleta paralímpico británico de rugby en silla de ruedas, recordó la importancia de garantizar el acceso al deporte para todos. “He recordado con fuerza por qué es tan importante el deporte inclusivo y adaptado. Tras haber representado a Gran Bretaña en rugby en silla de ruedas en tres Juegos Paralímpicos y haber capitaneado la selección nacional, he visto de primera mano cómo el acceso al deporte puede transformar la confianza, las oportunidades y la comunidad de las personas con discapacidad”, explicó.

Para Barrow, “iniciativas como las que Laureus apoya en Madrid demuestran lo que se puede conseguir cuando diseñamos el deporte pensando en todos los atletas”. En la misma línea se expresó Almudena Fernández, cofundadora de Kind Surf, un proyecto nominado al Premio Laureus Sport for Good 2025, quien subrayó que el deporte inclusivo tiene la capacidad de abrir oportunidades a jóvenes que con demasiada frecuencia quedan al margen de las actividades deportivas tradicionales.

Desde que fundó Kind Surf en 2012, Fernández ha visto a más de 1.500 jóvenes experimentar la confianza y el sentido de pertenencia que puede aportar la terapia del surf. “Esas historias dan un significado real a eventos como este. Lo que me inspira hoy es ver cómo Laureus y sus socios, tanto de España como del Reino Unido, se unen en torno a la innovación, la accesibilidad y los programas dirigidos por la comunidad”, añadió.

El papel de los países implicados

Otra de las voces destacadas fue la de Sir Alex Ellis, embajador británico en España, quien subrayó la dimensión cultural y económica del deporte en ambos países. “En el Reino Unido y en España el deporte no es solo un pasatiempo, sino también parte de la identidad de nuestros países. Es además un motor de crecimiento económico que fomenta el empleo, la innovación y las conexiones internacionales, y me enorgullece que el Reino Unido esté a la vanguardia de la tecnología adaptativa”, afirmó.

La Embajada Británica en España, a través de la campaña GREAT Gamechangers, continúa promoviendo la inclusión, la diversidad y la igualdad en el deporte, movilizando a socios británicos y españoles para demostrar cómo los valores compartidos pueden impulsar un cambio social significativo. Esta colaboración con Laureus se enmarca en un compromiso continuado por mejorar la accesibilidad en el ámbito deportivo y por utilizar el deporte como una herramienta de transformación social.

La mesa redonda Shaping the Future of Inclusive Sport contó con el apoyo de la campaña Gamechangers de GREAT, que celebra el compromiso del Reino Unido con la igualdad, la diversidad y la inclusión a través de deportistas e iniciativas que buscan generar un impacto real. GREAT es la campaña internacional de marketing del Gobierno británico, creada para mostrar al mundo lo mejor del Reino Unido en ámbitos como la cultura, la innovación, el deporte o la educación.