Premios Laureus 2026 en Madrid: cuándo son, dónde se celebran y todos los nominados

Los Premios Laureus vuelven a reunir en Madrid a las grandes estrellas del deporte mundial. En la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, los mejores atletas de las diferentes disciplinas se congregarán para celebrar una auténtica fiesta donde no solamente se reconocerá su rendimiento o los logros competitivos, sino también la influencia global que generan así como su impacto más allá de las pistas, los estadios, los circuitos o las canchas.

Será este lunes 20 de abril cuando deportistas como Carlos Alcaraz, Mondo Duplantis, Aitana Bonmatí o Katie Ledecky vuelvan a acaparar las miradas del deporte mundial. Ser reconocido con un Laureus es un honor al alcance de unos pocos, uno de los reconocimientos más especiales que puede recibir un deportista que se deciden a través de un sistema de elección particular.

Los 'Oscars' del deporte

Y es que en los Laureus World Sports Awards, quienes deciden qué deportistas son los merecedores de los premios son los propios atletas. Las leyendas más grandes de la historia. En primer lugar, los candidatos de una votación realizada por más de 1.300 miembros del Laureus Global Media Panel, un jurado internacional formado por medios de comunicación de todo el mundo entre los que se encuentra Miki Soria, responsable audiovisual del Diario SPORT; sin embargo, quienes tienen la última palabra es la Laureus World Sports Academy, un grupo integrado por 69 leyendas del deporte mundial y exdeportistas de máximo nivel que son los encargados de votar a los ganadores entre los nominados ya seleccionados. En el caso de España, los tres deportistas son: Raúl González, Miguel Induráin y Carles Puyol.

Carlos Alcaraz, con el Premio Laureus al Deportista Revelación del Año que recibió en 2023. / LAUREUS

Es por eso que los Laureus son un premio tan especial, precisamente porque son los premios que escogen los mayores atletas de la historia para los propios deportistas. La gala se celebrará este lunes 20 de abril en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, en Madrid, que vuelve a acoger la cita como motivo de orgullo dentro del mundo del deporte.

Los nominados a los Premios Laureus 2026

LAUREUS WORLD SPORTSMAN OF THE YEAR Carlos Alcaraz (España)

Ousmane Dembélé (Francia)

Mondo Duplantis (Suecia)

Marc Márquez (España)

Tadej Pogačar (Eslovenia)

Jannik Sinner (Italia) LAUREUS WORLD SPORTSWOMAN OF THE YEAR Aitana Bonmatí (España)

Melissa Jefferson-Wooden (EE. UU.)

Faith Kipyegon (Kenia)

Katie Ledecky (EE. UU.

Sydney McLaughlin-Levrone (EE. UU.)

Aryna Sabalenka (Bielorrusia) LAUREUS WORLD TEAM OF THE YEAR Selección Femenina de Fútbol de Inglaterra

Equipo Europeo de la Ryder Cup Golf

Equipo Femenino de Críquet de India

McLaren Formula One Team

Oklahoma City Thunder

París Saint-Germain LAUREUS WORLD BREAKTHROUGH OF THE YEAR Désiré Doué (Francia)

João Fonseca (Brasil)

Shai Gilgeous-Alexander (Canadá)

Luke Littler (Reino Unido)

Lando Norris (Reino Unido)

Yu Zidi (China) LAUREUS WORLD COMEBACK OF THE YEAR Amanda Anisimova (EE.UU)

Egan Bernal (Colombia)

Rory McIlroy (Reino Unido)

Yulimar Rojas (Venezuela)

Leah Williamson (Reino Unido)

Simon Yates (Reino Unido) LAUREUS WORLD ACTION SPORTSPERSON OF THE YEAR Yago Dora (Brasil)

Kilian Jornet (España)

Chloe Kim (EE.UU)

Leal (Brasil)

Molly Picklum (Australia)

Tom Pidcock (Reino Unido) LAUREUS WORLD SPORTSPERSON OF THE YEAR WITH A DISABILITY Gabriel Araújo (Brasil)

Simone Barlaam (Italia)

Catherine Debrunner (Suiza)

Kelsey DiClaudio (EE.UU)

David Kratochvil (Chequia)

Kiara Rodríguez (Ecuador) LISTA PARA EL LAUREUS SPORT FOR GOOD A.S.D Gruppo Sportivo Valanga (Italia)

Fútbol Más (Global)

MindLeaps (Global)

Rugby For Good (Hong Kong, China)

Transformación Social TRASO (México)

En SPORT te contamos todas las novedades de los premios Laureus, los ganadores y la última hora desde la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, en Madrid.