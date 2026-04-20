Lo que no se vio de los Premios Laureus: la mirada de Mendes hacia Lamine, el mensaje de Florentino par Kroos y la foto de la vitrina de Alcaraz

Noche histórica para el talento español. No es novedad, sino una dulce rutina que se llevarán los Laureus cuando se marchen de Madrid, un ciudad a la que han caído como un guante los galardones más prestigiosos del mundo del deporte. Desde la previa, Cibeles llena de jóvenes que esperaban a sus ídolos. Los de preente, pasado y futuro, encarnados en figuras como Lamine, Alcazar o Kroos, los tres que más autógrafos firmaron en una gala cargada de mensajes.

Denís Iglesias

Y no todos fueron de los premiados. "He podido ver a Shelly-Ann Fraser-Price (campeona del mundo de lo 100 metros tras ser madre) que ha sido una inspiración para mí después de quedarme embarazada de mi hija Lúa y me decían que esto se podía acabar. Quiero ser madre por segunda vez y volver al mismo alto nivel como ella", confesó Ana Peleteiro en una alfombra roja en la que destacaron el tenista Novak Djokovic y la esquiadora Eileen Gu, maestros de ceremonias.

Un desfile elegante y rutinario, con muchos rostros confirmados, hasta que apareció Lamine Yamal en escena. La estrella del Barça rompió el código de etiqueta, con el mismo estilo que se desempeña en el campo. Una aparición sorprendente que provocó una ovación de los niños que coleccionaban firmas.

"No puedes equivocarte, porque eres el ejemplo de muchos niños", dijo ante la atenta mirada de sus inseparables amigos, que mantienen el barrio él, y Jorge Mendes, su agente, uno de los que ha permitido que Rocafonda sea mundial. Bien podría el azulgrana haberse llevado el premio a Deportista del Año, pero este galardón fue, igualmente con justicia, para Carlos Alcaraz.

El veto de Kroos a las preguntas sobre su futuro

El murciano apareció con una férula y comprometiendo su participación en Roland Garros. Pero sin borrar la sonrisa de su boca, que se hizo grande cuando le enseñaron una foto de su vitrina de trofeos. Un lugar sin ínfulas, como Alcaraz, que se hizo viral en su documental. Los Grand Slams como si fuesen trofeos escolares. "Cuando vuelvo a casa soy yo mismo del todo, con mis amigos, sigo viviendo en la casa de siempre y vuelvo a sentir el calor de cuando era pequeño", aseveró.

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Hubo intercambio de alabanzas cruzadas entre Alcaraz y Lamine. Un respeto y admiración que rodearon a Toni Kroos, reconocido como un líder espiritual que el Real Madrid recuperaría con los ojos cerrados. La decisión sería inminente por parte de un Florentino Pérez que, el vídeo homenaje del galardón, recordó el célebre: "Ha nacido para jugar en el Real Madrid". Y ahora para asesorarlo, como si nunca se hubiera ido, aunque vetó las preguntas sobre un tema delicado.