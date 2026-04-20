Premios Laureus 2026, en directo: nominados, ganadores y última hora de la gala

Los Premios Laureus vuelven a citar en Madrid a las grandes estrellas del deporte mundial. Una cita marcada en rojo en el calendario que reconoce a los mejores atletas en sus disciplinas y que subraya el carácter transformador del deporte. Carlos Alcaraz o Mondo Duplantis en la categoría masculina, y Aitana Bonmatí o Katie Ledecky, en la femenina, lideran las listas de nominados a un galardón que se entrega el 20 de abril en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.

Cafú y su confianza en Ancelotti El exjugador brasileño pasó por la alfombra roja y respaldó el trabajo del seleccionador de la 'Canarinha'.

Novak Djokovic, anfitrión Recordemos que el tenista serbio será el encargado de presentar la gala en el Palacio Cibeles de Madrid.

Llega Aryna Sabalenka La tenista también dice presente en la gala de Madrid.

Ana Peleteiro, en AS "Es como volver a los Juegos y ver a otros deportistas de nuevo. ¡Como ahora estoy de baja, me viene bien reconectar! He podido ver a Shelly-Ann Fraser-Price que ha sido una inspiración para mí después de quedarme embarazada de mi hija Lúa y me decían que esto se podía acabar. Quiero ser madre por segunda vez y volver al mismo alto nivel como ella".

De Marcos, embajador de Laureus El exjugador del Athletic, que ha protagonizado varias campañas en favor de comunidades vulnerables, destaca la importancia de Laureus: "El futbolista tiene el poder de llegar a muchas personas, simplemente por el hecho de estar con ellas. Yo aproveché esa situación para ayudar a los demás, y Laureus también hace eso, por eso es tan importante esta fundación".

Bonucci quiere a Guardiola en la selección El exdefensor de la Juventus y Milan pasó por la alfombra roja de los Laureus y habló con 'Marca', dejando varios titulares: "Es fantástico estar aquí, es un honor, un evento muy importante. La situación del fútbol italiano es muy complicada: Guardiola es uno de los nombres que me gustaría ver para cambiar nuestra realidad. ¿Camavinga? Con la expulsión condicionó un muy buen partido, Es un fallo porque se vivía uno de los mejores partidos de Europa".

Cafú: "Con Brasil no puedes ir a medio gas" El lateral brasileño, embajador de los Laureus, habló en una entrevista con SPORT sobre la lesión de Raphinha y sus implicaciones para el Barça.