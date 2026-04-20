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PREMIOS LAUREUS

Premios Laureus 2026, en directo: nominados, ganadores y última hora de la gala

Sigue la última hora de la gala de los Laureus celebrada en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles de Madrid

Los Laureus se entregan hoy en Madrid

Los Laureus se entregan hoy en Madrid / EUP

Cristina Moreno

Cristina Moreno

Los Premios Laureus vuelven a citar en Madrid a las grandes estrellas del deporte mundial. Una cita marcada en rojo en el calendario que reconoce a los mejores atletas en sus disciplinas y que subraya el carácter transformador del deporte. Carlos Alcaraz Mondo Duplantis en la categoría masculina, y Aitana Bonmatí Katie Ledecky, en la femenina, lideran las listas de nominados a un galardón que se entrega el 20 de abril en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.

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