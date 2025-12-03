Los Premios Iberdrola Supera hacen realidad seis nuevos proyectos que unen deporte y mujer

Iberdrola ha celebrado hoy la sexta edición de los Premios Iberdrola Supera en su Campus de Innovación y Formación en Madrid. Con estos galardones la compañía reconoce e impulsa los proyectos que mejor promueven la igualdad a través del deporte en España.

El presidente de la compañía, Ignacio Galán, ha hecho entrega de las distinciones, en seis categorías. Al evento, presentado por las periodistas Noemí de Miguel y Mónica Martínez, han asistido más de 20 Embajadoras Iberdrola, referentes del deporte femenino como Alexia Putellas, María Pérez, Ana Peleteiro, Carolina Marín, Teresa Perales, Inés Bergua, Irene Paredes, Elena Congost, Paula Leitón, Laura Delgado y Susana Rodríguez. También han participado en el acto distintas figuras de la alta competición y de la comunicación, como Ona Carbonell, Paloma del Río o Manu Carreño, miembros del jurado de honor de los galardones.

El presidente de Iberdrola ha valorado el empuje del deporte femenino en España en los últimos años que a su juicio es, además de talento, alma y corazón. "Las deportistas sois el norte en el que se miran todas las mujeres", ha dicho en su emocionada alocución. Asimismo, un grupo de deportistas de élite del deporte español de diferentes disciplinas le han entregado una placa en señal de gratitud por la contribución de la compañía al deporte.

Los seis proyectos ganadores

En esta edición, los Premios Iberdrola Supera han recibido 1.300 candidaturas. Desde la primera convocatoria en 2020, la compañía ha sumado más de 5.300. Cada categoría cuenta con una dotación de 50.000 euros, lo que supone un total de 300.000 euros, para impulsar y ampliar los objetivos de las iniciativas premiadas.

Entre los proyectos galardonados destacan acciones que promueven el deporte femenino, la igualdad y la salud mental. Desde la recuperación de un club de gimnasia rítmica afectado por la DANA y el impulso del balonmano playa femenino, hasta programas inclusivos de natación artística para personas con discapacidad auditiva. También se premian iniciativas que fomentan la convivencia en entornos escolares, la sensibilización sobre el bienestar emocional en el deporte competitivo y el desarrollo del remo tradicional femenino en zonas rurales.

Premios Iberdrola Segura / Iberdrola

La deliberación ha corrido a cargo de un jurado de honor compuesto por figuras del deporte y la comunicación como Vicente del Bosque, Sandra Sánchez, Iker Casillas, Lydia Valentín, Sonsoles Ónega y Susanna Griso, además de algunas de las Embajadoras Iberdrola.

Iberdrola es un referente en el impulso del deporte femenino en España, un ámbito en el que abrió camino hace una década ya. Actualmente respalda 35 federaciones nacionales, da nombre a más de 100 competiciones y apoya a más de 160, lo que beneficia a más de 800.000 deportistas federadas. Además, a través del programa Embajadoras Iberdrola reúne a 35 competidoras de élite para promover el reconocimiento social de la mujer en las diferentes disciplinas deportivas.