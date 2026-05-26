Premio Talent SPORT: Paula Ordovás

La empresaria y comunicadora Paula Ordovás ha sido galardonada con el Premio Talent SPORT en la Gala Woman SPORT 2026, un reconocimiento que celebra su brillante capacidad para conectar mundos aparentemente distintos bajo un mismo estilo de vida. Paula ha sabido transformar su propia historia en una poderosa fuente de inspiración para su comunidad digital, logrando fusionar con maestría el deporte, la moda, la belleza, el bienestar y el emprendimiento. Su visión integral demuestra que el cuidado físico y la actividad deportiva son pilares fundamentales para alcanzar el éxito y el equilibrio en cualquier faceta profesional.

Conocida también por su faceta más íntima y literaria como autora del libro ‘La chica de los ojos marrones’, ha demostrado que el talento va mucho más allá de las disciplinas tradicionales. A través de sus plataformas y proyectos, Paula motiva a miles de mujeres a perseguir sus metas con disciplina, pasión y autenticidad. Este premio rinde tributo a su polivalencia, a su indudable talento como creadora de tendencias y a su valioso papel como prescriptora de un estilo de vida activo, saludable y profundamente empoderador.