Premio Superación: Edurne Pasabán

La alpinista Edurne Pasaban recibió el Premio Superación Woman SPORT 2026 como reconocimiento a una trayectoria extraordinaria marcada por el esfuerzo, la valentía y la capacidad de levantarse ante las mayores dificultades. Pasaban hizo historia al convertirse en la primera mujer del mundo en coronar los 14 ochomiles, una hazaña que la situó entre las grandes leyendas del alpinismo internacional y en un referente del deporte español.

Más allá de sus éxitos deportivos, Edurne también ha destacado por su enorme valentía al explicar públicamente los problemas de salud mental que sufrió durante su carrera, incluyendo una depresión severa y momentos muy delicados a nivel personal. Su testimonio ha servido para dar visibilidad a una realidad que afecta a muchas personas y para lanzar un mensaje de esperanza, ayuda y superación. Su historia convirtió este reconocimiento en uno de los más emotivos y especiales de la Gala Woman SPORT 2026.