Premio Iniciativa: Fundación Blanca

La Fundación Blanca ha sido galardonada con el prestigioso premio Iniciativa en la Gala Woman SPORT 2026, un reconocimiento que pone en valor su compromiso incondicional con el bienestar de los atletas. Liderada por Lola Fernández Ochoa, esta entidad nace como un profundo y cariñoso homenaje a su hermana, Blanca Fernández Ochoa, una de las grandes leyendas del deporte español. Su misión principal es romper tabúes y visibilizar la importancia de la salud mental en el entorno de alta competición.

El gran valor de la fundación radica en su enfoque integral, ofreciendo un valioso apoyo y acompañamiento psicológico a los deportistas antes, durante y después de sus carreras profesionales durante las 24 horas del día 365 días al año. Al abordar de frente la presión del éxito, las lesiones y el complejo proceso de retirada, la Fundación Blanca se ha convertido en un pilar fundamental para que los atletas no se sientan solos en ninguna etapa de su vida, asegurando que su salud emocional sea tan fuerte como su rendimiento físico.