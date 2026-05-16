El premio más ‘grande’ para David Puig en el PGA Championship

David Puig demostró en las dos primeras jornadas del PGA Championship, que se disputa en el recorrido de Aronimink Golf Club, en Pensylvania, que se encuentra ya preparado y con la madurez suficiente después de firmar hasta el momento su mejor actuación en un ‘Major’dejando incluso por detrás a uno de los favoritos, Jon Rahm.

Y es que el jugador de La Garriga de 24 años jugó a un gran nivel las dos primeras jornadas de juego, con vueltas de 71 (+1) y 67 golpes (-3) este viernes, para meterse, ni más ni menos, en el Top 10 del torneo, concretamente en la novena plaza, con 138 golpes (-2) y tan solo a dos impactos de los líderes, Alex Smalley y Maverick McNealy, ambos con -4.

Puig ha jugado con la serenidad y la calma que requiere un campo tan difícil como Aronimink Golf Club, cogiendo calles y atacando las banderas que lo permitían sin tirarse a todas con su habitual juego agresivo. Con buenos putts de distancia, especialmente el último en el hoyo 18 de casi 10 metros, el de Golf Barcelona se permite soñar en grande y veremos si es capaz de mantener ese magnífico nivel el fin de semana.

Y ahora, el número uno

Primer éxito de meterse entre los mejores del torneo y este sábado le espera nada menos que un emparejamiento de lujo para el barcelonés. David Puig compartirá juego con el número uno del mundo, Scottie Scheffler, una experiencia que sin duda será del agrado del catalán aunque con la presión añadida de la atención que llevará su partido.

Scottie Scheffler, defensor del título, jugará por primera vez junto a David Puig, en un interesante emparejamiento en el PGA Championship / PGA

Será una autentica prueba de fuego para el catalán en su primer emparejamiento con un jugador que intimida a cualquiera, y será su oportunidad de demostrar que puede estar a la altura de los mejores.

Puig y Scheffler arrancarán en los últimos partidos de la jornada del sábado, a partir de las 7:40 de la tarde, en los grupos reservados para los mejores del torneo, que también contará con Jon Rahm que jugará con Andrew Putman, aunque a partir de las 6:50 de la tarde.

Jon Rahm sigue plenamente metido en la pelea por el PGA Championship, aunque un golpe por detrás de Puig / PGA

Rahm, en la pelea

El vasco, a pesar de acabar con un total de -1, está metido plenamente en la pelea por la victoria. No pudo ‘cazar’ el sábado suficientes calles para poder tirar con acierto a las banderas, aunque a pesar de esa pobre estadística de calles cogidas, sigue más vivo que nunca.

El tercer español en competición, el joven malagueño Ángel Ayora, en su primera participación en un ‘Major’ no pudo pasar el corte después de acabar con 146 golpes (+6) y no podrá acompañar a Rahm y Puig el fin de semana y en un sábado de ‘moving day’ donde veremos las opciones reales de los dos jugadores españoles en Aronimink Golf Club.