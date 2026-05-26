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Gala Woman&SPORT

Premio Emprendedora: Vikika Costa

La influencer con más de un millón y medio de seguidores ha construído un ecosisema empresarial sobre la salud y el fitness

Vikika Acosta: "Para emprender hay que creer en una misma"

Vikika Acosta: "Para emprender hay que creer en una misma"

SPORT.es

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La empresaria y creadora de contenido Vikika ha sido galardonada con el Premio Emprendedora en la Gala Woman SPORT 2026, un reconocimiento que rinde tributo a su visión y a su capacidad para transformar una pasión personal en un proyecto empresarial sólido, influyente y de gran éxito. Amante del fitness y defensora acérrima de los hábitos de vida saludables, supo ver el potencial de las plataformas digitales cuando el sector apenas nacía. De este modo, se convirtió en una de las grandes pioneras en compartir sus experiencias y rutinas en redes sociales, abriendo el camino para toda una industria del bienestar en el entorno digital. Hoy cuenta con más de un millón y medio de seguidores y ha construido un auténtico ecosistema empresarial colaborando con grandes marcas.

El gran mérito de Vikika radica en haber construido un negocio referente a partir de la cercanía, utilizando atractivos vídeos y consejos prácticos para motivar a su comunidad. Lo que empezó como un espacio de inspiración se ha consolidado hoy como un ecosistema transformador que ayuda a miles de personas a mejorar su salud. Este galardón premia su liderazgo, su carácter innovador y su valiosa contribución al empoderamiento femenino a través del emprendimiento y el deporte.

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