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Gala Woman&SPORT

Premio Deporte Paralímpico: Núria Marquès

La nadadora catalana es una auténtica coleccionista de medallas paralímpicas desde que con 17 años ya logró el oro en los Juegos de Río 2016 en los 400 libres S9

Núria Marquès en los Juegos de Tokio

Núria Marquès buscará una nueva medalla

SPORT.es

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La nadadora Núria Marquès ha sido distinguida con el Premio Deporte Paralímpico en la Gala Woman SPORT 2026, un galardón que celebra una trayectoria impecable y un espíritu inquebrantable. A los nueve años, Núria tuvo que afrontar la amputación de su pierna izquierda debido a una malformación de nacimiento, un desafío que lejos de frenarla, la impulsó a encontrar en el agua su mayor fortaleza. Hoy en día, se ha consolidado como una de las grandes figuras de la natación, acumulando un espectacular palmarés que incluye múltiples medallas paralímpicas, mundiales y europeas destacando el olro conseguido en los Juegos de Río de Janeiro en 2016 en 400 libres S9.

Más allá de sus incontables éxitos en la piscina, Núria es un auténtico ejemplo de superación y resiliencia que inspira a las nuevas generaciones dentro y fuera del deporte. Su capacidad para transformar la adversidad en motor de éxito demuestra que los límites solo existen para ser superados. Este reconocimiento en la gala Woman SPORT no solo premia sus espectaculares logros deportivos, sino también los valores de constancia y valentía que representa cada vez que se lanza al agua.

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