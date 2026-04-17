Precisión o castigo: Quim Vidal analiza el recorrido Rosa del RCG El Prat

El recorrido Rosa del Real Club de Golf El Prat será el escenario del Estrella Damm Catalunya Championship que tendrá lugar entre el 7 y el 10 de mayo de 2026. Diseñado por Greg Norman e inaugurado en 2003, este par 72 de 6453 metros discurre entre arboledas de gran belleza, pero castiga sin concesiones cualquier error.

Quim Vidal, socio del Real Club de Golf El Prat que disputa su primera temporada en el DP World Tour, nos da las claves del reto que aguarda a los jugadores en Barcelona.

“El campo Rosa es muy técnico, hay que colocarla cada vez en un sitio concreto, no creo que los pegadores tengan ventaja. Lo complicado está en algunos tees de salida y, sobre todo, en los greenes, que son muy movidos y si te despistas, puedes liarte mucho alrededor de ellos”, avisa Quim.

Un club perfecto para entrenar

Fue precisamente la exigencia de los campos lo que llevó a este joven barcelonés a unirse al club. “Es perfecto para entrenar, te prepara para cualquier recorrido a nivel profesional en todas las áreas del juego. Si entrenas en El Prat te va bien para cualquier campo del mundo, es muy completo y tiene unas instalaciones maravillosas”.

Vista del green del hoyo 2 del Real Club de Golf El Prat / RCG EL PRAT

Desde que se anunció la celebración del Estrella Damm Catalunya Championship en El Prat, Vidal aprovecha cualquier oportunidad para entrenar en el recorrido Rosa y tiene muy identificados los golpes que marcarán la diferencia. El más complicado de la primera vuelta, en su opinión, es la salida del 2, un par 4 estrecho y rodeado de árboles. “Tenso, con viento cruzado, tienes que volar algún bunker, hay agua a la derecha y bosque en la izquierda, hay que ser muy preciso”, explica.

Para Quim Vidal, no hay duda de que este campo puede ofrecer un gran espectáculo. “Siempre puede ocurrir que algún jugador tenga la semana de su vida y se adelante, pero como el líder no llegue al nueve con más de 4 golpes de ventaja, puede pasar cualquier cosa. No te puedes despistar en ningún momento”.

Competir en casa

Pocos jugadores tienen la oportunidad de competir en casa durante su primera temporada en el DP World Tour como le ocurrirá a Quim Vidal, una experiencia que aguarda con verdadera ilusión.

Vista del hoyo 17 del Real Club de Golf El Prat / RCG El PRAT

“Es superemocionante. Siempre hay presión extra por querer hacerlo bien, pero pienso que juega a tu favor porque estás más concentrado, a veces la presión es buena. Lo más importante será disfrutar de todo el proceso, del campo, de la gente, de firmar gorras a los niños, de que vengan a vernos… el resultado esa semana será lo de menos”.

El excelente decimotercer puesto que consiguió recientemente en el Hero Indian Open supone una inyección de confianza a pocas semanas del Estrella Damm Catalunya Championship. “Sabía que en cualquier momento podía hacer un buen torneo, pero conseguirlo ayuda mucho para los siguientes. Ya en China pasé el corte, venía jugando mejor, todo ayuda a coger carrerilla.”,explica Vidal.