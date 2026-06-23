El Pozo - Barça, en directo: Tercer partido de la final de la Primera División de Fútbol Sala hoy en vivo

Última hora y resultado en vivo del partido entre El Pozo y el Barça de la final de la Primera División de fútbol sala.

ElPozo (2-2) Barça l Min 8 Empata el partido ElPozo desde los 10 metros. Javi Rodríguez pide tiempo muerto en la pista

ElPozo (2-2) Barça l Min 8 ¡GOOOOOOOOOL DEL POZOOOO! GOOOOOOOOOOL DE RIVERAAAAAA

ElPozo (1-2) Barça l Min 8 ¡La sexta falta del Barça! Protesta y mucho el banquillo culé

ElPozo (1-2) Barça l Min 8 Ojo que el Barça acaba de cometer su quinta falta

ElPozo (1-2) Barça l Min 8 Consigue recortar distancias el Pozo con un gran gol de Marcel tras un gran tuya mía en el costado derecho del ataque local.

ElPozo (1-2) Barça l Min 9 ¡GOOOOOOOOOOOOL DE ELPOZOOOOOOO! ¡GOOOOOOOOL DE MARCEEEEEL!

ElPozo (0-2) Barça l Min 10 Touré haciendo mucho daño a la defensa local con una presión muy intensa.

ElPozo (0-2) Barça l Min 11 Nuevo intento de Gadeia con la izquierda pero Dídac estuvo muy atento para enviar la pelota a saque de esquina

ElPozo (0-2) Barça l Min 12 Comibinación entre Gadeia y Ricardo pero el tiro de este último no encontró portería por poco