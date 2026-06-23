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FUTSAL
El Pozo - Barça, en directo: Tercer partido de la final de la Primera División de Fútbol Sala hoy en vivo
Sigue en directo el tercer partido de la final de la liga de fútbol sala con el Barça a un triunfo de ser campeón
Sergi Bescós I Lázaro
Última hora y resultado en vivo del partido entre El Pozo y el Barça de la final de la Primera División de fútbol sala.
ElPozo (2-2) Barça l Min 8
Empata el partido ElPozo desde los 10 metros. Javi Rodríguez pide tiempo muerto en la pista
ElPozo (2-2) Barça l Min 8
¡GOOOOOOOOOL DEL POZOOOO! GOOOOOOOOOOL DE RIVERAAAAAA
ElPozo (1-2) Barça l Min 8
¡La sexta falta del Barça! Protesta y mucho el banquillo culé
ElPozo (1-2) Barça l Min 8
Ojo que el Barça acaba de cometer su quinta falta
ElPozo (1-2) Barça l Min 8
Consigue recortar distancias el Pozo con un gran gol de Marcel tras un gran tuya mía en el costado derecho del ataque local.
ElPozo (1-2) Barça l Min 9
¡GOOOOOOOOOOOOL DE ELPOZOOOOOOO! ¡GOOOOOOOOL DE MARCEEEEEL!
ElPozo (0-2) Barça l Min 10
Touré haciendo mucho daño a la defensa local con una presión muy intensa.
ElPozo (0-2) Barça l Min 11
Nuevo intento de Gadeia con la izquierda pero Dídac estuvo muy atento para enviar la pelota a saque de esquina
ElPozo (0-2) Barça l Min 12
Comibinación entre Gadeia y Ricardo pero el tiro de este último no encontró portería por poco
ElPozo (0-2) Barça l Min 12
Falta peligrosa a favor de ElPozo
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