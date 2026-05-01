Un potente grupo internacional acude al El RCG El Prat para el Estrella Damm Catalunya Championship

El Estrella Damm Catalunya Championship contará con un plantel de jugadores internacionales de lujo que se unirán al grupo de profesionales españoles en el RCG El Prat, del 7 al 10 de mayo próximo. Jugadores como Francesco Molinari, Jayden Schaper, Bernd Wiesberger, Martin Couvra, Paul Waring y Matteo Manassero encabezan el elenco internacional del Estrella Damm Catalunya Championship, la gran cita de campeones que se jugará en el Real Club de Golf El Prat del 7 al 10 de mayo.

Junto a ellos, Alejandro del Rey y Gonzalo Fernández-Castaño, entre otros, se suman a una notable representación española con un gran palmarés en el DP World Tour.

La presencia de Molinari será uno de los grandes alicientes del torneo. Su victoria en el Open Championship 2018 le convirtió en el primer jugador italiano en ganar un Major y su actuación en la Ryder Cup 2018 fue una de las mejores de la historia reciente de la competición al firmar un pleno de cinco puntos en cinco partidos.

Alex del Rey será una de las grandes atracciones en el RCG El Prat / DPWT

Cuatro entre los mejores de la Race to Dubai

El torneo contará con cuatro jugadores situados actualmente entre los diez mejores de la Race to Dubai 2026, como el sudafricano Jayden Schaper, número tres del ranking, que atraviesa el mejor momento de su incipiente carrera tras encadenar dos títulos consecutivos en diciembre, el Alfred Dunhill Championship y el AfrAsia Bank Mauritius Open.

Otro de los nombres propios del torneo es Matteo Manassero. El italiano, que deslumbró en el inicio de su carrera con cuatro títulos en el DP World Tour antes de los 21 años, protagonizó uno de los regresos más destacados del circuito, coronado con su victoria en el Jonsson Workwear Open 2024 tras una sequía de 11 años.

Mateo Manassero será una de las grandes atracciones del torneo en Terrassa / DPWT

A lo largo de su carrera, Molinari ha conseguido éxitos a ambos lados del Atlántico. Suma seis títulos del DP World Tour, entre ellos, el WGC-HSBC Champions de 2010, el Open de España de 2012 y el BMW PGA Championship de 2016 en Wentworth, además de dos victorias en el PGA Tour.

Wiesberger, ganador en China

El torneo contará con cuatro jugadores situados actualmente entre los diez mejores de la Race to Dubai 2026, como el sudafricano Jayden Schaper, número tres del ranking, que atraviesa el mejor momento de su incipiente carrera tras encadenar dos títulos consecutivos en diciembre, el Alfred Dunhill Championship y el AfrAsia Bank Mauritius Open.

Junto a él estarán el inglés Andy Sullivan, cuatro veces ganador en el DP World Tour y el austríaco Bernd Wiesberger, con nueve títulos en el DP World Tour, que llega en un gran momento de forma tras imponerse recientemente en el Volvo China Open. Otro ganador experimentado es el estadounidense Luke List, con dos victorias en el PGA Tour.

El Estrella Damm Catalunya Championship marcará el inicio del Road to Ryder Cup 2031 y reunirá en Barcelona a varios jugadores con experiencia en esta competición. Por ejemplo, el ya mencionado Molinari, pieza clave del equipo europeo en 2010, 2012 y 2018.

Francesco Molinari será una de las grandes atracciones del Estrella Damm Catalunya Championship / DPWT

Junto a él aparecen otros nombres con pasado en la competición bienal entre Europa y Estados Unidos como Rafa Cabrera Bello, (2016), los ingleses Sullivan (2016) y Ross Fisher (2010) o el austriaco Wiesberger (2020).

El italiano Edoardo Molinari, vicecapitán en las ediciones en 2023 y 2025 que repetirá como mano derecha de Luke Donald en Adare Manor en 2027, competirá también en El Prat reforzando el vínculo del torneo con la futura Ryder Cup de Camiral en 2031.