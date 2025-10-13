Polémica con el ganador del Mr Olympia 2025: "Por no ser americano no lo dejarán ganar, le han robado otra vez"

El Mr Olympia 2025 echa el cierre con una nueva edición repleta de momentazos, nuevos y antiguos campeones y, como de costumbre, mucha polémica. Desde la posición del español Josema Beast en Classic Physique, la decepción de Logan Franklin o Nick Walker... hasta el campeón 'absoluto' de la categoría Open: Derek Lunsford retuvo el título en Las Vegas para proclamarse de nuevo campeón (2023, 2025) tras una final de altísimo voltaje en la que Hadi Choopan se quedó con el segundo puesto. Samson Dauda, campeón en 2024, decepcionó y se quedó fuera del podio.

El culturista estadounidense presentó una versión muy completa, equilibrada en línea y densidad, con un control del abdomen y una espalda que marcó la diferencia. El iraní Choopan, por su parte, llegó con una condición extrema y una dureza que encendieron a la grada y alimentaron el debate nada más anunciarse el veredicto. Como le pasara en 2024 y en 2023, volvió a quedar subcampeón pese a presentar un físico competitivo y de una calidad incontestable.

A Hadi Choopan le quedó el premio de consolación gracias al apoyo de los aficionados. Gracias a los votos, recibió el premio del público en el Mr Olympia 2025, una distinción que se entrega al culturista más respetado y admirado. Sin embargo, esto no apagó la polémica y provocó una ola de comentarios en redes sociales sobre un posible 'tongo' en la victoria de Derek Lunsford.

Esto no es nuevo, y es el tercer año que pasa. Hadi Choopan es un culturista de 38 años nacido en Fars, Irán, con más de 9,3 millones de seguidores en Instagram (un ídolo absoluto en el mercado árabe) y que en 2022 se llevó el título del Mr Olympia, pero desde entonces se ha quedado siempre a las puertas de revalidar su título. Muchos apuntan que, en caso de ser estadounidense, sería mucho más respetado en las votaciones de los jueces y que existe 'discriminación' por su país de origen.

Tras la victoria de Lunsford y la desoladora imagen de Choopan como subcampeón, apartado de la escena y con un rostro visiblemente decepcionado, la discusión se trasladó de inmediato a las redes sociales. Entre los mensajes más compartidos se leen afirmaciones como "Todo el mundo sabe que Hadi se ve mucho mejor que Derek, es el verdadero Mr. Olympia", además de opiniones técnicas como "Era el verdadero campeón. Ganó cuatro poses sin despeinarse. Muchos creían que iba a ganar". También hubo críticas con componente geopolítico: "Por no ser americano no lo dejarán ganar más, tendrían que llegar en muy malas condiciones los demás competidores", e incluso se habló de un cierre tenso en el escenario: "Se olvidaron de subir a los dos primeros clasificados en el centro para oír el veredicto... es muy raro ver a Hadi a un lado así".

Las acusaciones de sesgo, muy repetidas en la conversación entre los aficionados, no pasan de ser opiniones personales y que poca afectación tienen entre la decisión de los jueces. Conviene recordar que Choopan ya fue Mr. Olympia en 2022, lo que contradice la idea de que que un no estadounidense "no puede ganar", aunque sí que es cierto que el iraní se marcha de Las Vegas convertido, una vez más, en el "campeón del pueblo". Veremos si nos encontramos con la misma situación el año que viene.

ASÍ QUEDÓ EL TOP-10 Y LOS PREMIOS DEL MR OLYMPIA OPEN 2025:

1. Derek Lunsford: 600.000 $

2 - Hadi Choopan: 200.000 $

3 - Andrew Jacked: 100.000 $

4 - Samson Dauda: 40.000 $

5 - Martin Fitzwater: 30.000 $

6 - Nick Walker

7 - Brandon Curry

8 - Tonio Burton

9 - William Bonac

10 - Vitalii Ugolnikov