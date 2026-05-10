Pol Espinosa y Sandra Sancho conquistan una Cursa El Corte Inglés de récord

Barcelona se ha vuelto a calzar las zapatillas este domingo 10 de mayo para celebrar una de sus citas más queridas. La 46ª Cursa El Corte Inglés ha inundado el centro de la ciudad con una marea humana de 50.000 participantes, lo que supone un espectacular crecimiento de 10.000 personas respecto al año anterior. La prueba se consolida así como un referente absoluto del atletismo popular en Europa, transformando las calles de la Ciudad Condal en una auténtica fiesta del deporte desde primera hora de la mañana.

Pol Espinosa y Sandra Sancho imponen su ley

En el plano puramente competitivo, la carrera no defraudó y ofreció un espectáculo de alto nivel gracias a un circuito muy rápido que mantuvo su salida en la Diagonal y la meta en plaça Catalunya. Pol Espinosa se coronó como el gran triunfador en la categoría masculina tras completar los 10 kilómetros en un tiempo de 29'44". En la categoría femenina, Sandra Sancho exhibió un gran estado de forma y se llevó la victoria con una marca de 35'33". Ambos atletas aprovecharon un trazado completamente urbano diseñado tanto para la velocidad como para el disfrute del corredor popular.

Una marea solidaria junto a la Fundación Cruyff

Más allá de las marcas personales, la verdadera victoria de esta edición ha sido su carácter solidario. La prueba ha contado con el apoyo masivo de los participantes a favor de la Fundación Cruyff, cuya presidenta, Susila Cruyff, estuvo presente durante la jornada. La recaudación obtenida mediante la venta de las camisetas solidarias de Under Armour se destinará íntegramente a los proyectos de la fundación, que utiliza el deporte como motor de cambio y aprendizaje para niños y jóvenes con necesidades especiales.

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Un símbolo que no deja de crecer

Esta edición de 2026 reafirma el enorme arraigo de una carrera que ya forma parte de la memoria colectiva de los barceloneses. Con más de cuatro décadas de historia, la Cursa El Corte Inglés sigue demostrando su capacidad para unir en un mismo asfalto a profesionales, familias y debutantes. El éxito de este domingo, marcado por un ambiente festivo e inclusivo, deja claro que la cita sigue manteniendo intacto ese espíritu multitudinario que la ha convertido en un símbolo indiscutible de la primavera en la ciudad.