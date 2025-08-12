Pogacar no confía en Ayuso para la Vuelta: "Lo veo difícil..."

Tadej Pogacar vive entre la satisfacción del triunfo y el agotamiento físico y mental que le ha llevado a replantearse su calendario. El esloveno, que no estará en la Vuelta a España, ha dejado su plaza a Juan Ayuso, aunque su confianza en el joven español no parece muy elevada.

En una entrevista concedida a la televisión pública de Eslovenia tras el Tour de Francia, Pogacar no escondió su escepticismo: "Es difícil decir si Joao Almeida o Ayuso pueden batir a Jonas Vingegaard, lo veo difícil. Si Almeida no se hubiera caído en el Tour, seguro que podría, pero ahora no lo sé...". El líder del UAE Team Emirates no mostró la misma fe en Ayuso, un corredor con el que, según admite el propio entorno del equipo, no mantiene una relación especialmente cercana.

El tetracampeón del Tour confesó que necesitaba un descanso "intenso" para recuperar la motivación. "Ahora mismo estoy feliz de estar en casa, de ver a amigos, vecinos, familia... pero es cierto que a veces desearía ser un poco menos famoso. Hacerme fotos y firmar autógrafos puede ser agotador, aunque intento complacer a todos", explicó.

Sobre la dureza de su último Tour, Pogacar fue rotundo: "Fue uno de los más duros que he corrido. Es imposible estar radiante de felicidad durante las 21 etapas". Aun así, asegura que ya está "listo para nuevas batallas" tras unas semanas de desconexión.

"Cuento los años para retirarme..."

La conversación derivó hacia su futuro en el ciclismo y el número de Tours que podría disputar: "Ya estoy contando los años que me quedan para retirarme. Empecé a ganar pronto y pueden llegar peores resultados; estoy listo para todo. Probablemente correré algunos Tours más, aunque el equipo difícilmente me dejará en casa. Es la carrera más importante".

Con la Vuelta descartada, Pogacar centrará el final de su temporada en las clásicas de Quebec y Montreal, pruebas que le gustan especialmente, y en el Mundial de Ruanda: "El circuito es similar a una de las carreras de primavera que ganó Juan Ayuso este año", apuntó. Eso sí, su participación en la cita continental supondrá renunciar a buena parte del calendario otoñal, con excepción del Giro de Lombardía.

El esloveno encara así un cierre de año sin presión por la general de una gran vuelta, con un ojo puesto en seguir sumando victorias y otro en dosificar esfuerzos para prolongar su carrera.

Y mientras él se toma un respiro, Ayuso tendrá la oportunidad —y el desafío— de asumir el liderazgo del UAE en la Vuelta frente al imponente Vingegaard, aunque no cuente con el aval de la mayor estrella del equipo.