Pleno de VIPS en la sexta edición de los Premios Woman SPORT

Barcelona acoge de nuevo una de las grandes celebraciones del deporte femenino con la sexta edición de los Premios Woman - SPORT, una gala que ya se consolida como un referente a nivel nacional en el reconocimiento del talento y la contribución de las mujeres al mundo del deporte.

Después del éxito alcanzado en años anteriores, SPORT y Woman colaboran una vez más para premiar a deportistas, personalidades y proyectos que ayudan a impulsar la igualdad, la visibilidad y el crecimiento del deporte femenino dentro y fuera de España.

Desde sus inicios, los Premios Woman - SPORT se consolidan como mucho más que una ceremonia de reconocimiento. La gala se convierte en un espacio que da visibilidad a historias de superación, liderazgo e impacto social impulsadas por el deporte. En esta sexta edición, el evento continúa creciendo con el objetivo de ampliar su impacto y reafirmarse como uno de los principales reconocimientos al deporte femenino en España.

La alfombra roja de los Premios Woman SPORT / Valentí Enrich / SPORT

Grandes personalidades no se han perdido el acontecimiento. Entre ellas, destacan: Javier Moll (presidente de Prensa Ibérica), Arantza Sarasola (vicepresidenta de Prensa Ibérica), Aitor Moll (consejero delegado de Prensa Ibérica), Sergi Guillot (director general de Prensa Ibérica), Joan Vehils (director del diario SPORT), Iulene Servent (subdirectora del diario SPORT), Mayka Sánchez (directora de la revista Woman), Josep Rull (President del Parlament de Catalunya), Neus Bermejo ( módelo y exjugadora de baloncesto), Edgar Salas ('Peix a Casa'), Judit Mascó (presentadora), David Escudé (concejal de Deportes de Barcelona), Daniel Sirera ( PP Barcelona), Álex Roca (deportista), Pere Romeu (entrenador del FC Barcelona), Tomas Güell ('Lideremos'), Ignasi Armengol (director general de Fira Circuit), Óscar Voltas (Director General de Revistas del Grupo Zeta y Prensa Ibérica), Nandu Jubany (Cocinero y empresario), Renata Zanchi (presentadora y modelo), entre muchas otras celebridades.

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Marián Mouriño Premio Pionera: Pilar Pasanau

Pilar Pasanau Premio Revelación : Clara Serrajordi

: Clara Serrajordi Premio Iniciativa: Fundación Blanca

Fundación Blanca Premio Emprendedora: Vikika Costa

Vikika Costa Premio Equipo: Valencia Basket

Valencia Basket Premio SPORT Talent: Paula Ordovás

Paula Ordovás Premio Deporte Paralímpico: Nuria Marquès

Nuria Marquès Premio Proyección: Marta Ortega

Marta Ortega Premio Woman SPORT: Edurne Pasaban

El evento se celebra nuevamente en el emblemático Hotel Miramar Barcelona, ubicado en la montaña de Montjuïc, un entorno que ya se ha convertido en parte de la identidad de una gala que sigue creciendo edición tras edición.