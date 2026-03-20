Pleno histórico del atletismo español: los cuatro cuatrocentistas, a 'semis'

El Campeonato del Mundo en pista cubierta de Torun había empezado este viernes con la excelente noticia de la clasificación del catalán Guillem Crespí para semifinales en 60 lisos por segunda edición consecutiva con una gran marca (6.61).

La siguiente cita eran los 400 metros, una prueba en la que a día de hoy las féminas están por delante de los hombres, nada que ver con tiempos pasados en los que brillaban el retirado Bruno Hortelano y Óscar Husillos, con los 'Spanish Beatles'.

Ahora as dos vueltas en pista cubierta son cosa de las 'Spanish Bubbles' con su oro el año pasado en el Mundial de Relevos y así lo han demostrado este viernes Blanca Hervás y Paula Sevilla con su billete por puestos en unas semifinales en las que también estarán con fortuna David García y Markel Fernández.

Blanca Hervás ganó su serie con intriga / RFEA - SPORTMEDIA

Con las dos primeras calles libres, las series son una auténtica cacería para lograr las dos plazas por tiempos femeninas (tan solo había dos repescadas por tiempos, a diferencia de los cuatro en categoría masculina).

La madrileña Blanca Hervás, campeona nacional en Valencia hace dos semanas, tuvo que abrirse casi a la calle tres para remontar y ser primera con 52.15, por los 52.16 de la canadiense Sherar y de la laureada checa Lada Vondrova (KO por dos milésimas).

Paula Sevilla se clasificó en el último metro / RFEA - SPORTMEDIA

Algo muy similar sucedió con Paula Sevilla, bronce en el pasado Europeo. Estaba en la serie de una de las estrellas locales, Natalia Bukowiecka (Kaczmarek de soltera). La solanera metió el pecho en la recta cuando parecía tercera y acabó segunda con 51.86, una centésima menos que la estadounidense Bailey Lear (pasó por tiempos) y por detrás de la polaca (51.60).

El extremeño David García (20 años) salía por la calle tres y cometió dos pecados de juventud, el primero al frenarse para tomar la calle libre y el segundo, al intentar pasar por dentro al jamaicano para acabar tercero con 46.91... pero la descalificación del francés Kounta por pisar dos veces la calle interior lo catapultó a semifinales. Gran noticia.

David García Zurita también estará este tarde en 'semis' / RFEA - SPORTMEDIA

Lo acompañará de manera agónica el campeón nacional, Markel Fernández. El cuatrocentista vizcaíno quizá gastó demasiadas fuerzas en su pelea por la calle libre y acabó cayendo a la cuarta plaza con 46.68... cuarta marca entre los no clasificados por puestos y se repescaban cuatro. El atleta del Barça logró el billete por dos centésimas, que dejaron fuera al venezolano Padrino.