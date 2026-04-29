El plan de la FCVB para llevar el voleibol a cada rincón de Catalunya: "El crecimiento no es casual, hay mucho trabajo detrás"

El voleibol catalán no para de crecer. Lo dicen los números y lo confirma el trabajo acumulado durante años por decenas de clubes repartidos por todo el territorio. Pero la Federació Catalana de Voleibol (FCVb) ha detectado que ese crecimiento es desigual, concentrado en Barcelona y su área metropolitana, con comarcas enteras donde el deporte de la red apenas ha echado raíces. Para cambiarlo, han puesto en marcha el proyecto "Voleibol Expansió: una ciudad, un club", presentado este miércoles en la Sala David Moner de la UFEC ante clubes, representantes institucionales y miembros del Parlament de Catalunya.

La presidenta de la federación, Maribel Zamora, puso en contexto la iniciativa con un dato que lo dice todo: en 2008 había 2.500 licencias de voleibol en Catalunya. En 2026 ya son 25.000. Un salto que no es fruto de la casualidad, sino de una apuesta progresiva por profesionalizar la estructura del deporte y, sobre todo, por colaborar de forma estrecha con los clubes. "El crecimiento no es casual en absoluto y hay mucho trabajo detrás", subrayó Zamora durante su intervención.

El origen del proyecto se sitúa hace cuatro años, en Terres de l'Ebre. El presidente del Club Voleibol Roquetes alertó a la federación de que las competiciones en categorías inferiores eran inasumibles por los desplazamientos: partidos de voleibol infantil con trayectos de horas, árbitros imposibles de encontrar por proximidad. La solución fue un convenio económico entre la federación y el club, con un objetivo claro: generar nuevos núcleos de voleibol en la comarca. El primer año surgieron cinco. Al segundo, el programa se replicó en Lleida —donde el Club Balàfia Arroa ganó un concurso abierto entre clubes de la zona— y se activaron 14 nuevos núcleos de voleibol en un solo ejercicio.

Un análisis meticuloso

Desde la Federació, han cruzado datos de los 947 municipios catalanes, identificando cuáles superan los 2.000 habitantes —tomando como referencia Bordils, el municipio más pequeño que tiene club de voleibol, con 1.800 habitantes— y comparándolo con la presencia real del deporte.

Las comarcas donde el voleibol ya supera el 50% de implantación quedan fuera del programa de expansión, como el Baix Llobregat. Las que están por debajo, pero con potencial, entran en el plan.

Imagen de todos los asistentes al acto de presentación del proyecto / FCVB

A corto plazo, la federación pondrá la mirada en el Bages, el Gironès, la Selva, el Tarragonès y los dos Vallès. En el Bages, por ejemplo, hay 19 municipios superiores a los 2.000 habitantes —entre ellos Manresa y Sant Fruitós de Bages— pero solo 5 tienen club de voleibol. "Hay 25 municipios en los que tendríamos que hacer acciones para crear nuevos clubes", explicó Zamora.

En junio se abrirá un concurso para que los clubes de cada comarca se postulen como club motor del proyecto. En septiembre, cuando arranca la temporada, comenzarán los primeros cuatro nuevos núcleos.

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Para llevarlo adelante, la Federació destinará 60.000 euros anuales al proyecto de 'Voleibol d'Expansió', sumando los convenios ya existentes con Terres de l'Ebre y Lleida a los nuevos que se activarán. Una inversión que Zamora enmarcó en una ambición muy concreta: alcanzar 100.000 licencias y 10 millones de euros de presupuesto en los próximos años. "Estas cifras no son atrevidas, están basadas en hechos y en trabajo", cerró la presidenta.