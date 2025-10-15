El Pickle Pro Tour Barcelona Open 2025 ya es una realidad. La Antigua Fábrica Damm ha acogido este miércoles la presentación oficial del torneo, cuarta prueba del Circuito Nacional de Pickleball 2025, donde han estado presente representantes de instituciones, jugadores y autoridades relacionadas con el mundo del deporte.

Ramón Agenjo, consejero y secretario del Consejo de Damm y ahora presidente del Pickle Pro Tour, dio la bienvenida en un acto marcado por la ilusión respecto al potencial del pickleball en el país. "El objetivo es llevar el pickleball a la profesionalidad", declaró. El presidente ha querido poner el foco en los jugadores, a quienes ha bautizado como "pioneros" y les ha recordado que tendrá su completa disposición para que el deporte termine triunfando en el país.

Acto seguido ha hablado Jordi Tamayo, presidente de la Federació Catalana de Tenis, quien ha explicado que para que el pickleball pueda llegar a ser olímpico algún día, todo "puede empezar aquí mismo dándole visibilidad". El mandatario ha admitido que "están sentando las bases" para que el pickleball tenga un futuro esperanzador. Tamayo también ha agradecido a las instituciones por su labor apoyando el circuito nacional.

Abel García, Secretario General del Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya, ha puesto el foco en la unión de las diferentes instituciones para poder llevar adelante la competición. "Ya no es un deporte minoritario, sino uno emergente", ha afirmado. "Catalunya vuelve a ser el epicentro del deporte internacional".

Por último, David Escudé, concejal de deportes del Ajuntament de Barcelona, ha confesado que el pickleball "anima a la práctica deportiva independientemente de la condición social, económica, de género o de edad". Escudé ha terminado recordando que el Ajuntament pondrá toda su disposición para que el deporte crezca en visibilidad en toda la ciudad.

Empieza el Pickle Pro Tour Barcelona Open 2025

El Pickle Pro Tour Barcelona Open 2025 se disputará en la capital catalana del 16 al 19 de octubre. La fase previa se disputará en el Centro Municipal de Tenis Vall d’Hebron este jueves 16 de octubre; el viernes 17, a partir de las 19:00 horas, tendrá lugar una Exhibición de Pickleball en la Pista Central del Barcelona Open ubicada en el Moll de Marina que enfrentará a a conocidos jugadores de Pickleball, Padel, Tenis de Mesa y Tenis; las semifinales serán el sábado 18 y el domingo 19 será el turno para las finales de las diferentes categorías.