El PGA Tour se queda sin su torneo inaugural del 2026

El torneo inaugural de la nueva temporada del PGA Tour y que reune a los campeones del 2025 y mejores clasificados en la FedEx, fue cancelado oficialmente por el circuito estadounidense y no por una causa deportiva.

El PGA Tour anunció que el Sentry Tournament of Champions, que tradicionalmente abre la temporada golfística, fue cancelado debido a la fuerte sequía que vive el estado de Hawai y también por los incendios que han azotado el archipiélago, según anunció el circuito.

“En cuanto supimos de las dificultades, estudiamos con Sentry (el spónsor desde 2018) opciones para poder organizar el torneo. Desafortunadamente, finalmente hemos tenido que tomar esta decisión”, aseguraba en el comunicado el jefe de competición del PGA, Tyler Dennis.

El Sentry Tournament of Champions no se jugará esta temporada en el PGA Tour / PGA TOUR

Una cancelación dolorosa

“Apreciamos mucho los esfuerzos y la fluidez en la comunicación con el PGA Tour en este proceso aunque nos disgusta que no se pueda disputar el torneo en 2026, nos contenta que el espíritu de las islas sea mostrado a los espectadores en el Sony Open”, apuntó por su parte el Gobernador de Hawái, Josh Green, respecto al torneo que completa esa gira hawaiana del circuito, con el Waialae Country Club de Honolulu, en la isla de O’ahu, menos afectada, como sede.

El PGA Tour reunía siempre a los mejores del circuito para un inicio potente de la temporada, aunque en esta ocasión, los aficionados se quedan sin un torneo especial y en un campo con espectaculares vistas como el Plantation Course de Kapalua y sus 20 millones de dólares en premios que se quedan sin repartir en esta ocasión.

El que sí se disputará es el Sony Open, también en Hawai, que se juega del 15 al 18 de enero y que se convertirá en el pistoletazo de salida a la nueva temporada en el PGA Tour.