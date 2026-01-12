Golf
El PGA Tour da ‘luz verde’ al regreso de Brooks Koepka tras dejar el LIV Golf
El circuito estadounidense crea un nuevo programa para permitir el regreso de estrellas tras su paso por la liga saudita, aunque con condiciones de reingreso
El cinco veces campeón de un Major, Brooks Koepka, regresará al PGA Tour como parte de un nuevo Programa de Miembros de Regreso, que también permitiría a tres de las otras grandes estrellas de LIV Golf regresar si así lo desean como los estadounidenses, Bryson DeChambeau, o el español Jon Rahm.
En un memorando enviado a los miembros del PGA Tour este mismo lunes, del cual ESPN informaba en su web, el circuito indicó que se espera que Koepka regrese en el Farmers Insurance Open en Torrey Pines, La Jolla, California, del 29 de enero al 1 de febrero. También se espera que juegue en el WM Phoenix Open en TPC Scottsdale la semana siguiente.
"De niño, siempre soñé con competir en el PGA Tour, y hoy me emociona anunciar que regreso al PGA Tour", declaró Koepka en un comunicado publicado en X el lunes. "Estar más cerca de casa y pasar más tiempo con mi familia hace que esta oportunidad sea especialmente significativa para mí”, dijo.
Nuevo rumbo en el PGA Tour
“Creo firmemente en el rumbo que está tomando el PGA Tour con un nuevo liderazgo, nuevos inversores y un programa de acciones que otorga a los jugadores una participación significativa en la propiedad".
El Programa de Miembros de Regreso permite a los golfistas de LIV que han estado fuera del PGA Tour durante al menos dos años, y que ganaron el Players Championship o uno de los cuatro majors (Masters, PGA Championship, U.S. Open y Open Championship) desde 2022, regresar al PGA Tour bajo ciertas condiciones y con severas sanciones económicas.
Los otros competidores de LIV Golf que son elegibles para regresar bajo el programa son el ganador del Abierto de Estados Unidos de 2024, Bryson DeChambeau, el campeón del Masters de 2023, Jon Rahm, y el ganador del Campeonato de Jugadores y del Campeonato Abierto de 2022, Cameron Smith.
Un programa con fecha de caducidad
El memorando dirigido a los miembros del PGA Tour por el director ejecutivo del mismo, Brian Rolapp, indica que el plazo para que los golfistas de LIV soliciten su reincorporación al programa se abrió el lunes y cierra el 2 de febrero. Quienes deseen reincorporarse al PGA Tour deben comprometerse a participar en al menos 15 eventos copatrocinados o aprobados durante la temporada 2026.
"Este plazo es único y definido, y no sienta precedente para situaciones futuras", escribió Rolapp. "Una vez que se cierre la puerta, no hay garantía de que esta opción vuelva a estar disponible", comentó el máximo responsable del PGA Tour.
- Barcelona - Real Madrid: resumen, resultado y goles del Clásico de la final de la Supercopa 2026
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Barça - Real Madrid
- La versión del Madrid sobre el gesto antideportivo de Mbappé con el Barça
- Rodri vuelve a sonreír en la mayor goleada de la historia de la FA Cup
- La gran duda en el once del Barça en el clásico
- Giro en la ley de alquileres: los propietarios deberán pagar este gasto que siempre ha corrido por cuenta del inquilino
- Dónde ver el Clásico entre Barcelona y Real Madrid de la final de la Supercopa de España hoy por TV, online y en directo
- Moleiro era el fichaje: 'Si llega no me lo esperaría