El PGA Championship, oportunidad de oro para Jon Rahm

A partir del jueves arranca el segundo torneo ‘Grande’ de la temporada, el PGA Championship, que se juega en Aronimink Golf Club, en el estado de Pensylvania, y dónde el golf español contará con la presencia de tres jugadores españoles como Jon Rahm, y dos debutantes en el torneo, el barcelonés David Puig, y el malagueño Ángel Ayora, que jugará su primer ‘Major’.

Aunque por la experiencia y el juego, el que tiene más oportunidades de luchar por la victoria ahora mismo es el jugador de Barrika, que llega con buenas opciones de apuntarse el tercer ‘Grande’ tras sus victorias en el US Open, y el Masters de Augusta.

Ahora se presenta la oportunidad en Aronimink, con un buen año en el circuito saudita dónde ha ganado dos torneos, y ha terminado en el Top10 en siete de los ocho eventos de esta temporada

Jon Rahm del equipo Legión XIII sostiene el trofeo de campeón tras ganar en la cuarta ronda del LIV Golf en Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez / José Méndez / EFE

Un campo 'amigo'

Le espera un campo, par 70, con un rough espeso y un juego de hierros exigente donde Rahm se puede sentir como en el jardín de casa. El Campeonato de la PGA del año pasado fue uno de los pocos ‘Majors’ en los que realmente compitió desde que se unió a LIV.

Otro dato interesante para calibrir su buen momento de juego. En 95 rondas de las 100 que ha jugado de temporada regular en LIV Golf han sido par o mejor. Y acumula 34 rondas consecutivas sin superar el par en LIV. Le toca ya convertir esta forma élite en una victoria importante.

Sin duda, una buena opción para los que quieran apostar por el jugador vasco, al que ya parece haberle llegado la hora de añadir un ‘Grande’ más a su currículum tras los conseguidos en Torrey Pines en 2021 y Augusta, en 2023.

A vueltas con su calendario europeo

Mientras se prepara de cara a este segundo 'Grande', el vasco también está preparando su desembarco en Europa después de concluir la temporada del LIV Golf. Y después del acuerdo alcanzado con el DP World Tour, deberá jugar cinco torneos del circuito.

Rahm quiere estar en el Open de España en Madrid y también en el Scottish Open / DPWT

Todo apunta, que el calendario europeo de Jon Rahm sería el siguiente: Scottish Open, Open de Irlanda, BMW PGA Championship, Alfred Dunhill Links Championship y Open de España. En principio, estos cinco deberían ser los torneos regulares que juegue Rahm del Circuito Europeo este año.

El Scottish Open, torneo que no visita desde 2022, sería una buena preparación para el último 'Major' del año, el Open Championship, ya que le permitiría adaptar su juego a los links antes del Open El Scottish Open se juega la semana previa al cuarto Grande, del 9 al 12 de julio.