PFL desembarca en Madrid con la ‘armada’ española: el campeón Costello y Franco Tenaglia, protagonistas
Madrid se prepara para una noche grande de MMA: Van Steenis defiende el cinturón del medio ante Fabian Edwards y McKee se mide a Borics en la coestelar en el Palacio Vistalegre (20 de marzo)
Madrid se prepara para una noche grande de MMA. La Professional Fighters League (PFL) ha cerrado el cartel completo de su evento en la capital, que se celebrará el viernes 20 de marzo en el Palacio Vistalegre. El plato fuerte será una defensa del título mundial del peso medio con sabor “local”: Costello van Steenis pondrá el cinturón en juego ante el inglés Fabian Edwards.
Van Steenis defiende el oro ante Edwards, en una revancha con historia
Van Steenis (17-3), campeón del mundo del peso medio de PFL, vuelve a escena con un reto de máxima exigencia. El neerlandés, afincado en España y muy vinculado al público nacional, defenderá su cinturón ante Fabian “The Assassin” Edwards (16-4), actual nº2 del ranking y campeón del torneo mundial de la categoría.
Será además una revancha: ambos ya se enfrentaron en 2020 en un combate ajustadísimo que terminó con victoria por decisión dividida para van Steenis. Ahora, con el cinturón de por medio y el escenario de Vistalegre como presión añadida, el duelo promete cinco asaltos de tensión.
Coestelar de lujo en pluma: McKee vs Borics
El co-main event también apunta alto. Dos nombres potentes del peso pluma chocarán en Madrid: A.J. “Mercenary” McKee (23-2), uno de los talentos más completos de la división, se medirá al húngaro Adam “The Kid” Borics (20-3), un peleador explosivo que buscará dar un golpe sobre la mesa ante un rival de élite.
Tenaglia debuta en PFL y se suma la “armada” española
Entre las novedades del evento destaca el debut en PFL de Franco “El Rey de la Calle” Tenaglia (5-2), argentino afincado en Alicante y conocido por su recorrido en el boxeo sin guantes. En Madrid se enfrentará al francés Yassin “The Scientist” Najid (9-5).
La velada también incluye un duelo de pesos gallo con peleadores que viven y entrenan en España: Reda Abdellaoui (3-0), residente en Tenerife, contra Ernesto Schisano (5-1), instalado en Madrid.
Cartel completo PFL Madrid (20 de marzo, Palacio Vistalegre)
Main card
- Título mundial peso medio: Costello van Steenis (C) vs Fabian Edwards
- Pluma: A.J. McKee vs Adam Borics
- Ligero: Alexandr Shabliy vs Acoidan Duque
- Welter: Franco Tenaglia vs Yassin Najid
- Pesado: Linton Vassell vs Denis Goltsov
Prelims
- Kevin Cordero vs Luciano Pereira
- Borja García vs Rafael Calderón
- Gino van Steenis vs Mark Ewen
- Reda Abdellaoui vs Ernesto Schisano
- David Mora vs Claudio Pacella (165 lb)
- Ignacio Campos vs Mathys Duragrin
- Jacinta Austin vs Victoria Dudakova
