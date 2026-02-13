PFL desembarca en Madrid con la ‘armada’ española: el campeón Costello y Franco Tenaglia, protagonistas

Madrid se prepara para una noche grande de MMA. La Professional Fighters League (PFL) ha cerrado el cartel completo de su evento en la capital, que se celebrará el viernes 20 de marzo en el Palacio Vistalegre. El plato fuerte será una defensa del título mundial del peso medio con sabor “local”: Costello van Steenis pondrá el cinturón en juego ante el inglés Fabian Edwards.

Van Steenis defiende el oro ante Edwards, en una revancha con historia

Van Steenis (17-3), campeón del mundo del peso medio de PFL, vuelve a escena con un reto de máxima exigencia. El neerlandés, afincado en España y muy vinculado al público nacional, defenderá su cinturón ante Fabian “The Assassin” Edwards (16-4), actual nº2 del ranking y campeón del torneo mundial de la categoría.

Será además una revancha: ambos ya se enfrentaron en 2020 en un combate ajustadísimo que terminó con victoria por decisión dividida para van Steenis. Ahora, con el cinturón de por medio y el escenario de Vistalegre como presión añadida, el duelo promete cinco asaltos de tensión.

Coestelar de lujo en pluma: McKee vs Borics

El co-main event también apunta alto. Dos nombres potentes del peso pluma chocarán en Madrid: A.J. “Mercenary” McKee (23-2), uno de los talentos más completos de la división, se medirá al húngaro Adam “The Kid” Borics (20-3), un peleador explosivo que buscará dar un golpe sobre la mesa ante un rival de élite.

Tenaglia debuta en PFL y se suma la “armada” española

Entre las novedades del evento destaca el debut en PFL de Franco “El Rey de la Calle” Tenaglia (5-2), argentino afincado en Alicante y conocido por su recorrido en el boxeo sin guantes. En Madrid se enfrentará al francés Yassin “The Scientist” Najid (9-5).

La velada también incluye un duelo de pesos gallo con peleadores que viven y entrenan en España: Reda Abdellaoui (3-0), residente en Tenerife, contra Ernesto Schisano (5-1), instalado en Madrid.

Cartel completo PFL Madrid (20 de marzo, Palacio Vistalegre)

Main card

Título mundial peso medio : Costello van Steenis (C) vs Fabian Edwards

: Costello van Steenis (C) vs Fabian Edwards Pluma : A.J. McKee vs Adam Borics

: A.J. McKee vs Adam Borics Ligero : Alexandr Shabliy vs Acoidan Duque

: Alexandr Shabliy vs Acoidan Duque Welter : Franco Tenaglia vs Yassin Najid

: Franco Tenaglia vs Yassin Najid Pesado: Linton Vassell vs Denis Goltsov

Prelims

