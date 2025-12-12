PFL aterriza en Madrid por todo lo alto en 2026: "Estamos haciendo historia al convertirnos en la primera compañía global de MMA en celebrar un evento en España"

Es un momento histórico para los aficionados a las artes marciales mixtas en España. La Professional Fighters League (PFL) se convertirá en la primera organización global de MMA en celebrar un evento en España, ya que PFL Madrid llegará al Palacio Vistalegre el próximo viernes 20 de marzo de 2026.

El evento estará encabezado por el campeón mundial del peso mediano de la PFL, Costello “The Spaniard” van Steenis (17-3), que buscará defender su título en España ante el campeón del Torneo Mundial de peso mediano de la PFL 2025, Fabian “The Assassin” Edwards (16-4), y se anunciarán más combates en los próximos días.

Las entradas de preventa ya están disponibles, y las entradas para la venta general estarán disponibles a partir del lunes 15 de diciembre a las 12:00 (CET) a través de la página web oficial.

Van Steenis, en representación de España, cumplirá su sueño de llevar la PFL a Madrid como campeón mundial de la PFL el viernes 20 de marzo. Llega tras su histórica victoria en Ciudad del Cabo el pasado julio, cuando arrebató el título de las garras de la derrota al someter, con un mataleón, al hasta entonces invicto rey de la división de peso mediano, Johnny Eblen, en los últimos 10 segundos del quinto asalto. Tras haber derrotado previamente a Fabian Edwards en una ajustada victoria por decisión dividida a cinco asaltos en 2020, afrontará el combate con la convicción de que es demasiado para el inglés.

Edwards ganó tres combates consecutivos en 2025 para convertirse en campeón del Torneo Mundial de peso mediano de la PFL, con un nocaut por patada a la cabeza que dio la vuelta al mundo, al poner un contundente final a su rivalidad con Dalton Rosta en el tercer asalto para llevarse el título. Llegará a Madrid lleno de confianza y, después de haber ganado el primer combate contra van Steenis en la cartulina de uno de los jueces, sabrá que tendrá que dejarlo todo en la jaula si quiere llevarse de vuelta a Birmingham el título mundial.

“Estamos haciendo historia al convertirnos en la primera compañía global de MMA en celebrar un evento en España, y vamos a hacer que sea una velada inolvidable de acción de élite en el Palacio Vistalegre el viernes 20 de marzo”, declaró el CEO de la PFL, John Martin.

“Costello van Steenis tuvo un final de cuento en Ciudad del Cabo con una de las mayores remontadas de la historia de este deporte, y su historia continúa al llegar a Madrid con la bandera de España en un hombro y el título mundial en el otro. Edwards también llega con una gran ola de impulso y logró una enorme victoria en su último combate para ganar el título del torneo de la PFL. Con estos dos encabezando la cartelera, vamos a completar el resto de la noche con grandes combates y ofrecer un evento para la historia.”