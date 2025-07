Pere Miró, un manresano universal que regresa emocionado a casa

Pere Miró Sellarés (Manresa, 1955) volvió este miércoles a la ciudad que lo vio nacer para recoger el cariño de la ciudad después de poner punto y final como alto directivo del Comité Olímpico Internacional. Un reconocimiento para ser nombrado ‘Hijo predilecto’, una distinción que no se otorga desde 1979, acompañado del ex presidente del CIO, Thomas Bach y el presidente del COE, Alejandro Blanco. Sin duda, bien arropado en un día especial en suvida.

“Me gusta la jubilación, mucho”, asegura Pere Miró después de 33 años a servicio del Comité Olímpico Internacional y tiene claro el sumen de esos años de trabajo en al alto organismo deportivo “Me llevo los valores olímpicos, todos”, recordaba en una entrevista con Jordi Basté.

“En los últimos tres años he evitado viajar mucho como asesor del presidente. Tenemos 226 paises asociados y he visitado 167”, decía, aunque con uno pendiente, y no muy lejano. “Me gustaría visitar a Estonia, el único país europeo que me queda”, explicó.

Hijo predilecto de Manresa

Fue elegido 'Hijo predilecto' de Manresa, “algo que no me lo acabo de creer, como si lo mirara de fuera, estoy muy agradecido”, dijo Miró. “En Manresa aún tengo amigos y familia y una relación deportiva con el waterpolo con el Club Natació Manresa y seguía todos los deportes. Estudié en La Salle Manresa y ví mucho baloncesto y por eso siempre seguía el BAXI Manresa por todo el mundo”, explicaba Miró al programa de Jordi Basté.

Recordó que su vinculación con el deporte llegó tras estudiar en el INEF de Madrid para acabar siendo el director del INEFC Barcelona con solo 26 años “y creamos el INEFC Catalunya con el centro de Lleida”.

Miró nunca se ha olvidado de Catalunya y Manresa, a pesar de vivir todos estos años en Lausanne, en la sede del CIO / SPORT

Y entonces llegó su vinculación con los Juegos Olímpicos de Barcelona donde inició su larga y exitosa historia olímpica. “En 1988, con la candidatura de Barcelona 92 me pidieron que colaborara en el área deportiva. Pasé de la parte deportiva y me integré en la parte operacional de los Juegos. Organicé el 25% de la parte final deportiva”, recordaba.

“Josep Lluis Vilaseca fue mi maestro, en la búsqueda de soluciones de todos los problemas. Lo conocí en mi época en la INEFC como director general de deportes de la Generalitat y me introdujo al deporte olímpico”.

Nueva vida después de Barcelona'92

Miró recuerda que el día de clausura de los Juegos, “empezamos a pensar qué hacer después. Pensábamos volver a nuestra vida normal, pero Samaranch me llamó y dijo que quería hablar conmigo”, explicó. “Me ofreció trabajar en el CIO como experto en Juegos Olímpicos para controlar los futuros Juegos”, dijo. Y desde entonces, 33 años viviendo en Suiza...”Creo que seguiremos allí, pero seguiremos visitando Manresa y Begur, seguro”, apunta.

El manresano de 70 años asegura que es el momento de mirar atrás después de una vida dedicada a hacer mejor los Juegos / EFE

El 30 de junio dejó oficialmente su trabajo en el CIO. “Espero estar unas semanas o unos meses antes de volver a pisar el edificio de Lausanne. Es importante alejarte físicamente. Yo dejo en el edificio al equipo que ha trabajo conmigo, y eso cuesta de dejar atrás”, reconocía.

“Yo soy amigo de la nueva presidenta del CIO, Kirsty Coventry y cuando me fui, me despedí con una charla muy bonita. Sabe que quiero descansar y tener tiempo de mirar hacia atrás. Han pasado tan deprisa estos 33 años y es el momento de mirar a lo que he hecho. Ver esta película poco a poco”, finalizó.