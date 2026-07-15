El Pequeño Nicolás salva a un equipo histórico del fútbol español: "La situación era muy complicada"

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como el Pequeño Nicolás, vuelve a acaparar la mirada de todos, pero en este caso por salvar a uno de los equipos más históricos del fútbol español, el CD Guadalajara. 'Marca' informó de que Nicolás ha sido clave para evitar el descenso administrativo del conjunto alcarreño, pues puso en contacto a Carlos Ávila, presidente del club, con un inversor con el objetivo de encontrar una solución de manera inmediata.

El club estaba atravesando por uno de sus peores momentos por su situación económica, debido a que llevaba varios meses de impagos y obligaciones pendientes con futbolistas, empleados, Hacienda, la Seguridad Social y la Real Federación Española de Fútbol.

La relación de Nicolás con el presidente del Guadalajara viene de hace ya varios años. "Nos conocimos hace cinco o seis años y siempre hemos mantenido relación. Esporádicamente, hemos ido hablando y llamándonos", expuso Ávila a 'Marca'.

Después de mantener varias conversaciones, el mandatario de Guadalajara envió a Nicolás la documentación financiera del club y le recordó que necesitaban una solución rápida, pues tenían hasta el 30 de junio para que el equipo no perdiese la categoría en los despachos.

"Le conté la situación que teníamos y me dijo que le dejara ver si era capaz de ayudarnos. Le mandé la documentación y enseguida se movió. Poco después me dijo que tenía la posibilidad de presentarnos a un inversor", aseguró el presidente del Guadalajara.

El papeleo fue muy rápido y llegaron a un acuerdo en pocos días: "Nuestra situación como club era muy complicada. Arrastrábamos una deuda de varios años y, al competir en Primera Federación, esa deuda se disparó".

Un jugador del Guadalajara salta en un lance del partido. / CDGuadalajara

El presidente del Guadalajara quiso dejar a claro a 'Marca' que "gracias a Nicolás y a su actuación, el club ha conseguido saldar esas deudas y no descender administrativamente".

Noticias relacionadas

La operación supuso una aportación de 1,65 millones de euros, aunque no toda esa cantidad corresponde a deuda vencida, pues una parte quedará como remanente para devolver liquidez a la tesorería y garantizar el funcionamiento de la entidad durante la temporada.