SPORT & MONEY
El Pequeño Nicolás salva a un equipo histórico del fútbol español: "La situación era muy complicada"
Francisco Nicolás tiró de contactos para ayudar a uno de los equipos más potentes de la Segunda Federación
Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como el Pequeño Nicolás, vuelve a acaparar la mirada de todos, pero en este caso por salvar a uno de los equipos más históricos del fútbol español, el CD Guadalajara. 'Marca' informó de que Nicolás ha sido clave para evitar el descenso administrativo del conjunto alcarreño, pues puso en contacto a Carlos Ávila, presidente del club, con un inversor con el objetivo de encontrar una solución de manera inmediata.
El club estaba atravesando por uno de sus peores momentos por su situación económica, debido a que llevaba varios meses de impagos y obligaciones pendientes con futbolistas, empleados, Hacienda, la Seguridad Social y la Real Federación Española de Fútbol.
La relación de Nicolás con el presidente del Guadalajara viene de hace ya varios años. "Nos conocimos hace cinco o seis años y siempre hemos mantenido relación. Esporádicamente, hemos ido hablando y llamándonos", expuso Ávila a 'Marca'.
Después de mantener varias conversaciones, el mandatario de Guadalajara envió a Nicolás la documentación financiera del club y le recordó que necesitaban una solución rápida, pues tenían hasta el 30 de junio para que el equipo no perdiese la categoría en los despachos.
"Le conté la situación que teníamos y me dijo que le dejara ver si era capaz de ayudarnos. Le mandé la documentación y enseguida se movió. Poco después me dijo que tenía la posibilidad de presentarnos a un inversor", aseguró el presidente del Guadalajara.
El papeleo fue muy rápido y llegaron a un acuerdo en pocos días: "Nuestra situación como club era muy complicada. Arrastrábamos una deuda de varios años y, al competir en Primera Federación, esa deuda se disparó".
El presidente del Guadalajara quiso dejar a claro a 'Marca' que "gracias a Nicolás y a su actuación, el club ha conseguido saldar esas deudas y no descender administrativamente".
La operación supuso una aportación de 1,65 millones de euros, aunque no toda esa cantidad corresponde a deuda vencida, pues una parte quedará como remanente para devolver liquidez a la tesorería y garantizar el funcionamiento de la entidad durante la temporada.
- Francia - España: resumen, resultado y goles de las semifinales del Mundial 2026
- Reacciones y polémica del Francia - España del Mundial, en directo
- El Barça puede lograr un traspaso millonario por Casadó
- Edu Aguirre alucina con el penalti provocado por Lamine Yamal: 'Se lo inventa él
- Ultimátum a Vlahovic
- Julián Alvarez dice no a Inglaterra para forzar su fichaje por el Barça
- Fátima, abuela de Lamine Yamal: 'Este niño no es de Marruecos, nació aquí y se educó aquí
- La reflexión de Aleksandre Topuria: 'Si tu hermano es mejor que tú, estoy muy feliz por él, y haré cualquier cosa para que eso suceda